Фото дня. Кав'ярня у Києві просить чайові на ПЛР-тести

В одній із київських кав'ярень біля Окружної просять чайові на те, щоб співробітники змогли зробити ПЛР-тести про відсутність коронавірусу. Таким чином кав'ярня зможе продовжувати працювати в умовах жорсткого локдауну .
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Згідно з чинними правилами карантину, громадські заклади у червоній зоні можуть працювати за однієї з двох умов:
Далі по темі
- всі співробітники повинні бути вакциновані від коронавірусу,
- хто не вакцинований повинен зробити перед виходом на роботу ПЛР-тест про відсутність коронавірусу (діє 72 години).
Вартість ПЛР-тестів становить близько 800-900 гривень залежно від лабораторії.
Фото: Ігор Сєров/Сьогодні
Коли Київ вийде із "червоної" зони
Київ живе у "червоній" зоні вже 25 днів. Як запевнили нас у Держпродспоживслубі, покращення спостерігаються практично за всіма показниками .
"Єдиний високий показник – це смертність. А ось щодо ліжкового фонду, навантаження на медичну систему, зайнятості реанімаційних ліжок, то ми спостерігаємо явне покращення ситуації", – розповів сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.
За прогнозами експертів KSE, Київ може вийти із червоної зони вже наступного тижня.
Обмеження у столиці
З 1 листопада Київ потрапив до червоної зони адаптивного карантину. Що заборонено у місті:
- Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації можуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця можуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.
- Навчальний процес у школах відновився у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.
- Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.
- Дитячі садки працюють за умови 100% вакцинації всього персоналу.
- Громадський транспорт працює. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест.
Раніше ми писали:
- Захворілих менше, але смертність висока: яка COVID-ситуація у Києві.
- В Україні противники вакцинації у Мережі поширюють чутки про те, нібито щеплення проти коронавірусу увійде до ДНК матері та її дитини.