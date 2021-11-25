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Фото дня. Кав'ярня у Києві просить чайові на ПЛР-тести

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
25 листопада, 15:41
В закладинки
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Невакциновані співробітники повинні робити ПЛР-тести кожні 72 години
Вартість одного ПЛР-тесту складає близько 800-900 гривень, його потрібно робити кожні 72 години.
Вартість одного ПЛР-тесту складає близько 800-900 гривень, його потрібно робити кожні 72 години. / Фото: Колаж: Сьогодні

В одній із київських кав'ярень біля Окружної просять чайові на те, щоб співробітники змогли зробити ПЛР-тести про відсутність коронавірусу. Таким чином кав'ярня зможе продовжувати працювати в умовах жорсткого локдауну .

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Згідно з чинними правилами карантину, громадські заклади у червоній зоні можуть працювати за однієї з двох умов:

  • всі співробітники повинні бути вакциновані від коронавірусу,
  • хто не вакцинований повинен зробити перед виходом на роботу ПЛР-тест про відсутність коронавірусу (діє 72 години).

Вартість ПЛР-тестів становить близько 800-900 гривень залежно від лабораторії.

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Фото: Ігор Сєров/Сьогодні

Коли Київ вийде із "червоної" зони

Київ живе у "червоній" зоні вже 25 днів. Як запевнили нас у Держпродспоживслубі, покращення спостерігаються практично за всіма показниками .

"Єдиний високий показник – це смертність. А ось щодо ліжкового фонду, навантаження на медичну систему, зайнятості реанімаційних ліжок, то ми спостерігаємо явне покращення ситуації", – розповів сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За прогнозами експертів KSE, Київ може вийти із червоної зони вже наступного тижня.

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Обмеження у столиці

З 1 листопада Київ потрапив до червоної зони адаптивного карантину. Що заборонено у місті:

  • Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації можуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця можуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.
  • Навчальний процес у школах відновився у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.
  • Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.
  • Дитячі садки працюють за умови 100% вакцинації всього персоналу.
  • Громадський транспорт працює. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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