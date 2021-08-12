Вісім смуг, трамвай і велодоріжки. Яким буде міст Патона після реконструкції

Міст Патона в столиці з'єднує правий та лівий берег. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на мосту імені Патона проведуть масштабні відновлювальні роботи. Міст планується розширити. Зараз на ньому сім смуг руху, а буде вісім.

Про це повідомляє КМДА.

Між двома напрямками встановлять сучасне бар'єрне огородження. Будуть встановлені інформаційно-вимірювальні системи контролю стану споруди, в тому числі, автоматизована система обчислення ваги транспортних засобів під час руху.

Також на мосту облаштують велосипедні доріжки в обидва напрямки. Передбачено розширення тротуарів верхової частини мосту для пристрою Променадної частини.

Крім того, буде врахована можливість пристрою трамвайних шляхів. А також можливість підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів.

Під час реставрації повного перекриття руху по мосту не планується.

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Що зроблять

ремонт мостового полотна (проїжджа частина і тротуари)

встановлення бар'єрного та перильного огородження;

ремонт конструкцій прогонових будов;

ремонт опор і опорних частин;

ремонт сходів та реставрацію пропілеїв (на правому березі)

реставрацію колон (на лівому березі)

ремонт повідомлень з мостом;

ремонт засобів навігації в судноплавних прольотах моста;

ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами моста;

ремонт мережі дощової каналізації (при необхідності).

Про міст Патона

Міст імені Є. О. Патона – один з мостів через Дніпро в Києві. Будівництво розпочато в 1940 році. Побудований в 1953 році, рух по мосту відкритий 5 листопада 1953 року.

Довжина його 1543 метри. Він є частиною Малої окружної дороги. В'їзд на міст з боку правого берега оформлений пропилеями доричного ордера, з лівого – двома колонами заввишки 20 м.

До реконструкції мосту, проведеної в 2004 році, по мосту Патона проходила одна з найважливіших трамвайних ліній, що з'єднує лівобережну частину системи київського трамвая з правобережною.

Нагадаємо, що за останні роки місто відремонтувало 69 штучних споруд з 172 наявних. На сьогодні 10 штучних споруд знаходяться в ремонті.

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