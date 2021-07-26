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У Києві на мосту Патона знову водоспад. Що кажуть у "Київтеплоенерго" (відео)

26 липня 2021 15:02

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

На шляхопроводі тривають гідравлічні випробування тепломережі – немає гарячої води на Березняках та на Русанівці

Магістральний трубопровід під мостом Патона збудований у 1962 році / Фото: колаж "Сьогодні"

Магістральний трубопровід під мостом Патона збудований у 1962 році / Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 26 липня, у Дніпровському районі Києва на мосту Патона новий прорив – вода водоспадом ллється у Дніпро.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний".

На відео з місця видно, що вода практично стікає у річку. А там, як відомо, йде місцевий трубопровід. Ймовірно, на ньому сталася аварія.

У КП "Київтеплоенерго" нам повідомили, що наразі продовжуються планові випробування тепломережі під мостом Патона.

"Сьогодні о 12:26 під мостом Патона виявили та локалізували пошкодження тепломережі. Це сталося під час планових гідравлічних випробувань, що проводяться кожного року в міжопалювальний період. Наразі розпочалися підготовчі роботи для ремонту тепломережі із залученням верхолазів", – повідомили у КП "Київтеплоенерго".

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Комунальні працівники нагадали, що магістральний трубопровід під мостом Патона збудований у 1962 році. Він забезпечує теплом близько 200 житлових будинків на Русанівці і Березняках.

"Нагадаємо, випробування мереж на гідравлічну міцність передбачені Правилами з підготовки теплових господарств до опалювального періоду від 10.12.2008 № 620/378. За їх допомогою виявляють "слабкі" місця трубопроводів та проводять ремонтні роботи в міжопалювальний сезон. В минулому році, завдяки гідравлічним випробуванням і ремонтним роботам, тепломережа під мостом Патона пропрацювала без пошкоджень найхолоднішу зиму за кілька останніх років", – повідомили "Сьогодні".

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Нагадаємо, міст Патона "тече" далеко не вперше. Наприклад, 1 липня там було пошкоджено магістральну тепломережу діаметром 600 мм, після чого аварійна бригада "Київтеплоенерго" швидко локалізувала місце пошкодження.

Прорвало трубу на мосту Патона і 11 липня. Вода лилася з труби щонайменше годину – добре, що все пішло в Дніпро і нічого не затопило.

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