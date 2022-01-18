Будуть затори? У Києві можуть перекривати рух у трьох районах – дата

Рух можуть перекривати на правому і на лівому березі столиці. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві 19 та 20 січня можуть перекривати рух транспорту. Це пов'язано з робочим візитом до України державного секретаря США Ентоні Блінкена.
Таке попередження опублікували в пресслужбі КМДА.
Можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в таких районах столиці:
- центральній частині міста,
- деяких вулицях Дарницького району,
- у Шевченківському районі.
Для чого перекривати рух
Як повідомили в Управлінні державної охорони України, відповідно до законодавства, державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій).
Ці посадовці прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади.
Раніше ми писали:
- У Києві громадський транспорт змінить графіки та маршрути.
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