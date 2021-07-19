Буря у Києві: у столиці за 30 хвилин випала тижнева норма опадів

У місті випало 18 мм опадів – техніка та комунальні працівники не впорались зі стихією та не змогли уникнути наслідків

До ліквідації наслідків негоди залучено 12 бригад гідрослужб / Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 19 липня, у Києві, де зливи затопили місто, за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

Про це повідомляє пресслужба "Київавтодору".

На місці працює техніка гідротехнічних служб комунальних підприємств. Наразі до ліквідації наслідків негоди залучені 12 бригад гідрослужб та 38 бригад з ручного прибирання КК "Київавтодор".

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"Техніка завчасно чергувала на просп. Броварському біля станції метро "Чернігівська", на розв’язці поблизу станції метро "Лівобережна", на вул. Брожка, біля тунелю на вул. О. Теліги. Проте надзвичайна кількість опадів за малий проміжок часу призвела до короткочасного підтоплення ділянок вулиць та тротуарів", - йдеться у повідомленні.

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Опади були такими рясними, що за 30 хвилин випало 18 мм опадів, а 5 потужних насосів у тунелі на вул. О. Теліги не впоралися зі стихією.

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