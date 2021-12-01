Центр Києва "заблокували": протестують ФОПи – стрім

Протести у Києві проходять сьогодні, 1 грудня / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні,1 грудня, весь центр Києва перекритоз 06:00 ранку. Все через проведення масових заходів.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Подробиці

У КМДА не уточнили, які масові акції заплановано на 1 грудня. Водночас, відомо, що сьогодні ввечері, зокрема, на Майдані Незалежності заплановано мирну акцію "Захистити Україну – зупини переворот", а також акція протесту Нацкорпусу.

Весь центр Києва перекрито, поліція оточила урядовий квартал. Вони готуються до протестів, які вже розпочалися.

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Біля ВР, комітетів та у Маріїнському парку перебувають правоохоронці. Загалом їх близько сотні. Ще невідомо скільки вони там будуть. Також на місці є протестуючі.

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Також правоохоронці перекрили урядовий квартал. Машини перекрили дорогу і не пропускають решту транспорту.

Протести у Києві. Фото: сайт "Сьогодні"

Протести у Києві. Фото: сайт "Сьогодні"

Пробки у столиці

Також у місті через протести утворилося безліч пробок. Найбільше на правому березі.

Важко проїхати транспорт на проспекті Перемоги, вулиці Олександра Довженка, вулиці Борщагівська, Індустріальний провулок, вулиці Вадима Гетьмана.

Пробки у Києві. Скрін: Google Maps

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