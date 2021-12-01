Центр Киева "заблокировали": протестуют ФОПы – стрим

Протесты в Киеве проходят сегодня, 1 декабря / Коллаж "Сегодня"
Сегодня,1 декабря, весь центр Киева перекрытс 06:00 утра. Все из-за проведения массовых мероприятий.
Об этом сообщает "Сегодня".
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В КГГА не уточнили, какие массовые акции запланированы на 1 декабря. В то же время известно, что сегодня вечером, в частности, на Майдане Независимости запланирована мирная акция "Защити Украину – останови переворот", а также акция протеста Нацкорпуса.
Весь центр Киева перекрыт, полиция оцепила правительственный квартал. Они готовятся к протестам, которые уже начались.
Возле ВР, комитетов и в Мариинском парке находятся правоохранители. Всего их около сотни. Еще неизвестно сколько они будут там находится. Также на месте есть протестующие.
Также правоохранители перекрыли правительственный квартал. Машины перекрыли дорогу и не пропускают остальной транспорт.
Пробки в столице
Также в городе из-за протестов образовалось множество пробок. Больше всего из на правом берегу.
Сложно проехать транспорту на проспекте Победы, улице Александра Довженко, улице Борщаговская, Индустриальный переулок, улице Вадима Гетьмана.
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