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Передача костелу Святого Миколая віруючим та його ремонт після пожежі загальмувалися – що відбувається

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні
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3 червня, 05:30
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За 100 днів війни легендарна будівля у Києві перетворилася на штаб з гуманітарної допомоги
Служба у храмі проходить незважаючи на необхідний ремонт / Колаж "Сьогодні"
Служба у храмі проходить незважаючи на необхідний ремонт / Колаж "Сьогодні"

Перлина Києва – костел Святого Миколая, який серйозно постраждав від пожежі минулого року, досі остаточно не передали релігійній громаді.

Через що виникли труднощі і що зараз відбувається із будинком сайту "Сьогодні" розповів настоятель парафії Святого Миколая у Києві Павло Вишковський.

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Настоятель уточнює, що передача будівлі костелу відбулася наразі лише де-факто. Нагадаємо, що підставою повернення храму віруючим стала низка рішень владних інституцій, закріплених Меморандумом, укладеним між владою та релігійною громадою.

Костел – гуманітарний штаб

З початку війни у костелі Святого Миколая залишалися лише віруючі.

" Ми молилися за нашу владу та армію, а також збирали та надсилали гуманітарну допомогу. Так для нас минули всі 100 днів війни. У гарячі точки країни із нашого костелу відправлено тонни вантажів. Ми власноруч завантажили та передали понад 300 тонн гуманітарної допомоги. Виходить, що 100 днів ми є власниками костелу Святого Миколая", – розповів сайту "Сегодня" настоятель парафії Павло Вишковський.

За його словами, 1 червня у костелі було велике свято. На зустрічі були присутні представники Ради Церков, багато священиків та віруючих. Був і міністр культури України, який знову обіцяв завершити передачу будівлі релігійній громаді. Чекають на документи від міністерства. Саме 1 червня держава мала остаточно передати костел релігійній громаді.

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"Ми віримо, що незважаючи на війну, ніщо не завадить чиновникам завершити обіцянку дану президентом України та дооформити документи, яких поки що бракує, щоб костел був остаточно переданий нам. Поки що не вистачає кількох важливих документів, які мають підготувати та видати у Міністерстві культури України. Ми на них дуже чекаємо", – додає Павло Вишковський.

Коли почнуть відроджувати костел

Як тільки будуть отримані документи, силами парафіян почнуть роботи з відновлення постраждалого від пожежі костелу.

"Без цих документів у нас пов'язані руки. Ми створили благодійний фонд, а також опікунську раду з відновлення костелу. Отримали первинну документацію будівлі. Це опис костелу Святого Миколая, який датується 1912 роком. Тепер є точна інформація, яким красивим був наш костел. Відомо, якими були його вітражі, зовнішній та внутрішній вигляд, яким був його орган. Ми хочемо, якнайшвидше все це відновити. Як тільки міністерство видасть нам усі документи, буде підписано охоронний договір, і ми розпочинаємо роботи з рятування костелу", – пояснює нам настоятель парафії Святого Миколая.

Зиму не переживе?

Остаточні документи костелу мали передати саме 1 червня.

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"Чому нам їх ще не передали – це питання міністру культури. Ми чекаємо на ці документи вже 31 рік! Парафія маленькими кроками рухається до відродження костелу та його порятунку. Але слід пам'ятати, що зима не за горами. І ніхто не може сказати – чи переживе постраждала від вогню будівля костелу наступну зиму. Нам важливо оперативно розпочати порятунок цієї перлини Києва", – каже Павло Вишковський.

Доля будинку органної музики

Поки що невідомо, де буде знаходитись Національний будинок органної та камерної музики, з яким релігійна громада займала приміщення костелу ще з часів СРСР. Як розповіли нам у костелі, зараз працівники Будинку органної музики на гастролях у Європі.

Раніше йшлося про передачу цьому творчому колективу приміщення столичного кінотеатру "Київ". Загалом питання забезпечення їх новим приміщенням залежить від КМДА та Мінкультури.

Навколо костелу

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