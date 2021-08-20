Дана команда "фас". Джерело з КМДА про відставку Кличко – ексклюзив

На знімку діючий мер. Фото: колаж "Сьогодні"

Силовики з новою силою почали перевірки комунальних підприємств і департаментів столиці. З перевірками і обшуками нагрянули в Департамент освіти КМДА, "Київміськсвітло" та КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва", яке займається будівництвом Подільського моста. На тлі цих заходів уже давно ходять чутки про можливу відставку чинного мера Віталія Кличка.

У КМДА вважають, що перевірки не випадкові – обшуки проходять із завидною регулярністю по два-три рази, що паралізує роботу підприємств.

Хто швидше свій міст добудує

"Дана команда "фас" по всіх вертикалях. Мета – паралізувати діяльність комунальних служб столиці та зупинити використання ресурсів міста. Це ніщо інше, як політична боротьба. Якщо говорити про обшуки по Подільському мосту, то тут мета одна – не дозволити місту добудувати його до кінця року. Центральна влада під гаслом "велике будівництво" взялася за добудову з'їздів з Дарницького моста. Щоб це зробити, потрібно ще провести тендери, і на це піде, як мінімум, 10 місяців. Ось і робиться все, щоб паралізувати будівництво Подільського моста. Показати, що в місті нічого не робиться", – розповів сайту "Сегодня" джерело в КМДА.

Там впевнені, що проводяться обшуки – це спроби чинити тиск на чинного мера Києва.

"Обшуки в департаментах і комунальних підприємствах ні до чого доброго не приводять – не освоюють бюджетні кошти, не закінчуються роботи на ключових об'єктах, підрядники вже просто бояться брати участь в тендерах. Йде тиск, мета якого – щоб мер відмовився публічно від президентських амбіцій, хоча про них він і не заявляв", – додають в оточенні мера Києва.

Взяли паузу

Раніше ми повідомляли, що на сьогоднішньому засіданні РНБО буде розглянуто питання про зняття Віталія Кличка з посади голови КМДА. Втім, за даними наших джерел в мерії, питання Києва не буде сьогодні підніматися на засіданні РНБО і мера на нього не запрошували.

"Наскільки я знаю, то вранці була інформація від джерел, які близькі до Банкової, що тема Києва та Кличко на сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься. Зрозуміло, що все ще може змінитися до вечора. Те протистояння між київською та центральною владою, яке загострилося в останні дні, явно не завершилося. Тема залишається відкритою", – розповів сайту "Сьогодні" політолог Володимир Фесенко.

Залишається міністром

Також заяву зробив Олексій Чернишов, міністр розвитку громад і територій України, якого називали одним з можливих приймачів Кличко на посаді голови КМДА.

"Майже щовечора читаю повідомлення про те, що мене кудись призначають... Отже, сьогоднішня інформація про моє призначення на посаду голови КМДА не відповідає дійсності. Я продовжую працювати на посаді Міністра розвитку громад і територій України", – написав на своїй сторінці в соціальних мережах Олексій Чернишов.

Він доповнив, що розвиток регіонів України – це пріоритет роботи уряду і Мінрегіону зокрема. Київщина і місто Київ не є винятком. Разом з командою він працює над тим, щоб кожна громада стала економічно успішної і комфортною для людей.

"Справа навіть не в Чернишові. Його публічна заява – це сигнал, що він не хоче на цю посаду. Але це не означає, що він не буде... Це різні речі. Справа в тому, що кандидатура Чернишова розглядалася, як ключова на посаду майбутнього прем'єр-міністра України. Давайте порівнювати статус – прем'єр-міністр при певних обставинах і глава КМДА. Це абсолютно різні речі. До того ж потрібно розуміти, що прийти на посаду голови КМДА, яка точно буде предметом судової боротьби, якщо знімуть Кличко. Будуть постійні конфлікти і життя, як на пороховій бочці", – коментує заяву Володимир Фесенко.

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В травні силові структури проводили обшуки у людей, близьких до мера Києва. Деяких з них підозрюють в корупції. Наприклад, за заявами офіційних осіб, один з найближчих до Кличка людей – Артур Палатний – підозрювався в розтраті 19,5 млн. грн.

Віталій Кличко неодноразово реагував на тиск з боку центральної влади. Він навіть одного разу заявив, що такого не було навіть при Януковичі.