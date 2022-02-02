Справа на 2,5 млн. СБУ викрила топ-чиновника КМДА на хабарах

Екс-директору Департаменту соціальної політики КМДА вручили підозру / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ викрила топ-чиновників КМДА у корупційній схемі – на закупівлі медичних товарів. Понад 2,5 млн грн привласнили офіційні особи.

Про це повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.

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До схеми був причетний директор Департаменту соціальної політики КМДА.

"Упродовж 2018-2019 років чиновник у результаті відкритих торгів уклав з комерційним підприємством 2 договори на постачання товарів, які є виробами медичного призначення. Процедура їх закупівлі регулюється чинним законодавством. Відповідно, при їх закупівлі гранична надбавка, встановлена продавцем, не може перевищувати 10% від ціни виробника", – йдеться у повідомленні.

Проте чиновник, щоб "обійти" обмеження та придбати товари за завищеними цінами, змінив специфікацію закупівельних товарів на "засоби гігієни".

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За попередніми оцінками, місцевій громаді столиці завдано збитків на 2,5 млн грн. Наразі екс-главі департаменту соціальної політики КМДА оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Підозра ще одному чиновнику

25 січня представники прокуратури Києва вручили підозру Миколі Поворознику – першому заступнику голови КМДА.

Зама Кличка звинуватили в тому, що міська влада не дозволила забудувати ділянку землі на Сирці під житловий комплекс для РНБО – на ньому розбили сквер, як і просили мешканці мікрорайону.

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Справа стосується ділянки на Сирці, яку понад 10 років тому виділили РНБО, але ніхто цією землею не користувався. Територія перетворилася на стихійне звалище. Тож у 2019 році земельну ділянку повернули під управління міста.

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