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Битва за Київ? Слідом за Поворозником у Кличка "відберуть" трьох голів РДА

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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26 січня, 15:31
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Кабінет Міністрів змінив порядок призначення глав райдержадміністрацій у Києві
Трьох голів столичних РДА можуть звільнити
Трьох голів столичних РДА можуть звільнити / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів погодив звільнення трьох голів київських районних державних адміністрацій (РДА). Своїх постів можуть позбутися троє людей.

Про це повідомляє представник Кабміну Тарас Мельничук вTelegram.

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Згідно з повідомленням, Кабмін на черговому засіданні 26 січня 2022 року погодив звільнення трьох голів київських РДА:

  • Ярослава Лагути – з посади голови Дарницької РДА;
  • Ігоря Щербака – з посади голови Дніпровської РДА;
  • Олега Гаряги – з посади голови Шевченківської РДА.

Нагадаємо, що раніше Кабмін змінив порядок призначення голів райдержадміністрацій у Києві – відтепер їхні кандидатури пропонуватиме не голова Київської міської держадміністрації, а прем'єр-міністр.

Першому заступнику голови КМДА вручили підозру

"У 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро "Сирець". Місто привело покинуту територію в порядок, вивезло сміття, здійснило благоустрій території. І облаштувало там сквер", – написав він.

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  • У 2009 році ділянку було передано апарату РНБО України у постійне використання для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об'єктами соціально-побутової інфраструктури.
  • Однак у 2019 році було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалася за призначенням, будівництво не розпочато. На земельній ділянці утворилося стихійне звалище.
  • Микола Поворозник має намір відстоювати свої права у суді.

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