Бійка на парковці у Києві: нападником виявився син екс-чиновника, йому загрожує строк

У столиці бійка на парковці закінчилася судом / Фото: Колаж: Сьогодні

Водієві позашляховика, який у Києві побив перехожого, повідомили про підозру. Постраждалий досі перебуває у лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Києва.

Реклама

"Наразі до Дніпровського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – пишуть у прокуратурі.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України.

Що сталося

14 січня біля одного з житлових будинків на вул. Аболмасова у Дніпровському районі Києва, підозрюваний агресивно відреагував на зауваження місцевого жителя щодо неправильного паркування, накинувся на нього з кулаками та завдав тяжких тілесних ушкоджень.

Реклама

"Потерпілий, який отримав внаслідок побиття відкриту черепно-мозкову травму, перебуває у лікарні", – йдеться у повідомленні.

Слідчі дії продовжуються.

Як пишуть у соцмережах, нападника можуть звати Владислав Стеценко, він нібито є сином колишнього топ-чиновника Міністерства молоді та спорту України. Автомобіль Toyota Land Cruiser Prado оформлено на затриманого батька.

Реклама

Раніше ми писали: