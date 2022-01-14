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В Києві чоловік потрапив в лікарню, виборюючи собі місце на парковці

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14 січня, 15:48
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Водії влаштували сварку через порушення правил паркування та відстоювали свою правоту за допомогою кулаків
Сутичку розбороняла поліція.
Сутичку розбороняла поліція. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві двоє чоловіків влаштували бійку через порушення правил дорожнього руху. В результаті один із них потрапив у лікарню.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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Конфлікт стався у Дніпровському районі столиці на вулиці Андрія Аболмасова. Чоловіки посварилися через неправильне паркування автомобіля. Згодом один з чоловіків накинувся з кулаками на іншого та наніс йому декілька ударів у різні частини тіла.

Внаслідок бійки одного із учасників госпіталізовано. Іншого учасника бійки затримала поліція.

Неправильно паркується навіть мер

Автомобіль мера Києва Віталія Кличка 13 січня помітили припаркованим із порушенням правил дорожнього руху. Машина зупинилася поруч із пішохідним переходом, хоча має бути витримана відстань не менше 10 метрів.

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Авто було припарковане під агенцією "Інтерфакс-Україна" на вулиці Рейтарській, де градоначальник брав участь у пресконференції.

Згодом сам Кличко повідомив, що штраф сплачений через "Київ Цифровий". Інспекція з паркування спрацювала оперативно. Водій мера заплатив 340 гривень за неправильне паркування.

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Квитанція про оплату. Фото: Віталій Кличко/Telegram

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