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В Києві рекламний щит розтрощив припаркований автомобіль (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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3 січня, 18:01
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Автомобіль стояв на парковці поблизу ТЦ біля станції метро "Дарниця"
Рекламний щит розбив невдало припаркований автомобіль.
Рекламний щит розбив невдало припаркований автомобіль. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві на припаркований автомобіль впав рекламний щит. Інцидент стався на вулиці Андрія Малишка.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

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Унаслідок події ніхто не постраждав.

"Потрібно ще більше реклами! На Андрія Малишка рекламна конструкція впала на припарковану автівку", – йдеться в підписі до фото.

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Наслідок удару. Фото: Київ Оперативний

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж співчувають власнику автомобіля, адже переконані – ніхто не знайде "крайнього".

"Завдану матеріальну шкоду ніхто і невідшкодує, бо борд раптово стане нічийним Він же впав "Вы самое слабое звено, прощайте!", – написав один із коментаторів.

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Інші ж радять не опускати руки та шукати власника рекламного щита: "На відміну від нічийних дерев, що впали, на рекламній конструкції часто зустрічаються контакти господарів або наймачів. Було б бажання".

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