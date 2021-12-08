ДТП та ожеледиця: як об'їхати моторошні затори у Києві (карта)

Складні погодні умови створили у місті колапс / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві через погодні умови утворилися серйозні затори. Особливо складно проїхати на лівому березі та у центрі столиці.
Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.
Лівий берег. Тут затори утворилися на бульварі Перова та вулиці Братиславській. На Братиславській площі ДТП.
Також корки на проспекті Миколи Бажана. У районі станції метро "Славутич" є кілька аварій.
Правий берег. Стоїть рух на Великій Окружній дорозі.
На проспекті Перемоги ДТП у районі Житомирської.
Великий затор на вулиці Теліги.
Центр. У самому центрі столиці максимально стоїть рух.
Корок із тролейбусів
На Повітрофлотському утворився затор із тролейбусів.
Затримується рух трамваїв
Затримується рух трамваїв №11, 12, 16, 19 на вул. Щекавицької, 6 у напрямку Контрактової Площі через ДТП. На місце викликано поліцію.
Раніше ми писали:
- У роботу громадського транспорту Києва 8 грудня внесли низку змін.
- Київ має намір укласти кредитний договір із Європейським інвестиційним банком. За ці гроші планують оновити транспорт – придбати 137 нових тролейбусів та 50 вагонів метро.