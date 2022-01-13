Ексдепутатка Київради показала свій прихований талант: спокусливе відео

Марина Кочур продемонструвала свої навички, які здобула за останні кілька місяців. / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишня депутатка Київради Марина Кочур опублікувала провокативне відео. На ньому вона показала свої навички з танців, якими займалася останні кілька місяців.

Про це вона написала в своєму Facebook.

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В дописах на своїй сторінці Кочур розповідає, що після рішення піти з Київради знашла багато часу для себе. Зокрема, з вересня вона займалася танцями.

"Нарешті ми отримали таке довгоочікуване відео. Воно вийшло не настільки класним, як того б хотілося, але дуже достойним! Не віриться, що ще в вересні я геть не уявляла, що буду хоч якось танцювати, а тим паче брати участь в відеозйомці", – підписала відео ексдепутатка.

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Реакція соцмереж

Telegram-канал "Життя оболонського району" також опублікував це відео. Там навіть похвалили Кочур за здобуті навички. Водночас, її розкритикували за намір змінити місто проживання.

"Оболонська екс-депутатка Київради Марина Кочур пішла у танець і виходить у неї, скажімо так, дуже непогано... До речі, кажуть, Марині так набрид Київ зі своїми незаконними забудовами, сміттям та втомленими мостами, що вона вирішила змінити місто проживання. Може й правильно зробила", – підписали відео.

Що відомо про Марину Кочур

Колишня депутатка 1991 року народження родом із Глухова Сумської області. У 2015 році була обрана до Київради від ВО "Батьківщина". Була членом постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту.

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У 2020 році Кочур потрапила у ТОП-5 найбідніших депутатів Київради. В неї не було ні особистого транспорту, ні житла.

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