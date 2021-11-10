Евакуювали людей. У Києві гасили пожежу, яка перекинулася з квартири на сусідні балкони (відео)

У Києві масштабна пожежа у Подільському районі. Зайнялося кілька балконів у багатоповерховому будинку. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні" в ДСНС, виклик про пожежу надійшов о 14:19.
НП сталася на проспекті Правди, 33 – у житловому дев'ятиповерхівці.
"Як виявилося, пожежа виникла на другому поверсі з поширенням на два поверхи вище", – кажуть у ДСНС.
Наразі рятувальники проводять розбір конструкцій. З будинку евакуювали 20 чоловік.
Причини пожежі встановлюють поліцейські. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
Пожежа у Лаврі
На території Києво-Печерської Лаври нещодавно виникла пожежа у двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі (де розташована майстерня з розпису ікон) з поширенням на покрівлю.
На місці пожежі на території Києво-Печерської лаври працювали рятувальники. До гасіння залучали 55 чоловік та 13 од. техніки ДСНС.
"Наші співробітники ліквідують займання. Займання сталося на другому поверсі двоповерхової будівлі з поширенням на дах будинку. Це приміщення – це художня майстерня на території Києво-Печерської лаври", – повідомили тоді сайту "Сьогодні" у ДСНС Києва.
Займання в майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської лаври ліквідовано. Троє людей постраждали: один із постраждалих вистрибнув із вікна.
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