Эвакуировали людей. В Киеве тушили пожар, который перекинулся из квартиры на соседние балконы (фото, видео)

В Киеве масштабный пожар в Подольском районе. Загорелось несколько балконов в многоэтажном доме. Как сообщили корреспонденту "Сегодня" в ГСЧС, вызов о пожаре поступил в 14:19.

ЧП произошло на проспекте Правды, 33 – в жилой девятиэтажке.

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"Как оказалось, пожар возник на втором этаже с распространением на два этажа выше", – говорят в ГСЧС.

Сейчас спасатели проводят разбор конструкций. Из дома эвакуировали 20 человек.

Спасатели потушили пожар / Фото: ГСЧС

Причины пожара устанавливают полицейские. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

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Пожар в Лавре

На территории Киево-Печерской Лавры недавно возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю.

На месте пожара на территории Киево-Печерской Лавры работали спасатели. К тушению привлекали 55 человек и 13 ед. техники ГСЧС.

"Наши сотрудники ликвидируют возгорание. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания с распространением на крышу дома. Это помещение – это художественная мастерская на территории Киево-Печерской лавры", – сообщили тогда сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Возгорание в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры ликвидировано. Три человека пострадали: один из пострадавших выпрыгнул из окна.

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