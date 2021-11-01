Фото дня. У Києві помітили максимально захищеного від COVID-19 пасажира

Чоловіка помітили в метро / Колаж "Сьогодні"

З 1 листопада столиця увійшла до "червоної зони" карантину. Тепер ходити до кафе, ТЦ, спортзалів та користуватися громадським транспортом зможуть лише вакциновані. Деякі жителі міста серйозно поставилися до нововведень.

Подробиці

Київський метрополітенофіційно повідомив про необхідність вакцинації чи негативного ПЛР-тесту пасажирам для проїзду.

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Також люди мають бути у захисних масках. Деякі до нововведень поставилися більш ніж серйозно. Чоловік для повного захисту вдягнув респіратор.

Пасажири рішуче налаштовані убезпечити себе від коронавірусу / Фото: Сьогодні

Список нових обмежень у столиці

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу . Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.

. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест. З 1 листопада навчальний процес у школах відновиться у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.

Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.

Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.

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