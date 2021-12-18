Де взяли сніг? У центрі Києва проводять масштабні змагання лижників та сноубордистів (фото)

Локація стала однією найбільших міських сноу-парків Європи. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на вихідних 18-19 грудня відбудуться фінальні змагання професійних лижників та сноубордистів у межах молодіжного фестиваля Double Triple Fest. Для цього в столицю довелося привезти 16 вантажівок снігу.

Про це повідомили у КМДА.

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Під Аркою дружби народів у центрі столиці облаштовано один із найбільших міських сноу-парків Європи загальною площею споту 1400 квадратних метрів і висотою – 20 метрів.

Про змагання

17 грудня пройшла українська кваліфікація, де наші атлети виборювали право потрапити в міжнародну кваліфікацію. Сьогодні, 18 грудня, розпочинається дводенний міжнародний контест.

Цього року у змаганнях беруть участь 110 райдерів – 86 іноземців та 24 українця. У жіночому заліку вперше візьмуть участь атлетки з шести країн.

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У суботу, 18 грудня, сноубордисти визначать переможців у ейрі, а 19-го – у джибі. У лижників 18 грудня на старт вийдуть райдери, які хочуть позмагатися в джибі, а 19 грудня – в ейрі.

Що можна виграти

Призовий фонд змагань становить понад 16 тисяч євро. Також передбачені спеціальні призи за найкращий трюк.

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Змагання відбуваються просто під Аркою дружби народів. Фото: Double Triple Fest

Де подивитися

Спостерігати за виступами спортсменів можна як безпосередньо під Аркою дружби народів (вхід вільний), так і в прямій трансляції одного із популярних медіасервісів.

Як у Київ звозили сніг

Організатори фестивалю раніше розказали новинам "Сьогодні", що для облаштування трампліну їм знадобиться 16 машин снігу із загальним обсягом кожної по 40 тонн, а це 640 тонн.

"Сніг привезуть до Києва з Буковеля, Івано-Франківська та Рівного. Проблема в тому, що тепла погода не сприяє виробленню снігу з гармат у Буковелі, звідки ми минулого року завозили до Києва сніг. Там нам вдалося видобути невелику кількість снігу. Його доводиться шукати у тих містах, де тримається мінусова температура. Наприклад, ми зібрали весь сніг у аеропорту Івано-Франківська. Звідти до Києва привезли перші чотири вантажівки. Просили сніг у Трускавця, Львова. Сьогодні привезли ще 4 вантажівки снігу з аеропорту Рівного", – розповіли нам організатори фестивалю 16 грудня.

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