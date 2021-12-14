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Вперше за 8 років! Ялинку у Києві засвітять не на Миколая: дата

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
14 грудня, 11:04
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Також раніше, ніж зазвичай, відкриється все новорічне містечко на Софійській площі
Причина перенесення дати засвічення ялинки наразі невідома.
Причина перенесення дати засвічення ялинки наразі невідома. / Фото: Колаж: Сьогодні

Засвічення головної ялинки країни на Софійській площі вперше перенесли. Традиційно головну ялинку у Києві засвічували 19 грудня на день Святого Миколая. Вперше за 8 років цю традицію порушено.

Сайт "Сьогодні" дізнався про точну дату відкриття головної ялинки країни.

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Як пояснили організатори новорічного свята на Софійській, головну ялинку країни на Софійській площі засвітять 18 грудня о 17:00 за день до свята Миколая.

"Ми не знаємо причин перенесення дати. Робимо все, щоб новорічне містечко було готове до 18 грудня. Святкове засвічення ялинки відбудеться цього дня, тоді ж відкриється все новорічне містечко на Софійській площі", – повідомили нам організатори.

Ялинку вже прикрасили

Вчора кореспондент "Сьогодні" спостерігав, як прикрашають головне новорічне дерево країни. Цього року там мають прикріпити на гілках 20 тисяч "золотих" та червоних іграшок.

Також на головну ялинку країни підняли її головну прикрасу – різдвяну зірку.

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Нинішня тематика свята – народження Ісуса. На Софійській площі буде встановлено ялинку, вертепи та панно з 38 героями святого сімейства.

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