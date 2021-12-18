Новий рік вже близько! Список святкових локацій у Києві

У Києві запрацюють новорічні локації напередодні свят. Так, у столиці заплановано безліч цікавих заходів, зокрема й засвічення вогнів на головній ялинці.
Детальніше про новорічні локації у Києві читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Новорічні локації у столиці
Софійська площа
18 грудня о 18:00 відбудеться церемонія засвічення вогнів на головній новорічній ялинці, прикрашеній 10-кілометровою гірляндою та 20 тисячами іграшок. Неподалік розташують ярмарок, ковзанку та фотозони.
Далі по темі
Контрактова площа
19 грудня розпочинається "Різдво на Подолі", оформлене у стилі традиційних європейських ярмарків. На відвідувачів чекає прогулянкова ковзанка з музичною сценою, тюбінгова гірка з оглядовим майданчиком та арт-інсталяції від партнерів заходу.
Парк Шевченка
17 грудня запрацювала гостинна локація для дітей. Наймолодших містян зустрічатиме Святий Миколай у своїй резиденції. У парку розташуються Алея Добра, Алея Кохання та територія Миколайчиків.
Арка дружби народів
17–19 грудня відбудеться Double Triple Snow Fest для професійних сноубордистів і лижників. Фестиваль започаткували як ініціативу в рамках Громадського бюджету. Цьогоріч для локації створили оформлення, натхненне оперою.
Загалом відкриється 14 святкових локацій? і кожен район міста матиме свою новорічну ялинку.
Ялинку у Києві засвітять не на Миколая
Засвічення головної ялинки країни на Софійській площі вперше перенесли. Традиційно головну ялинку у Києві засвічували 19 грудня на день Святого Миколая. Вперше за вісім років цю традицію порушено.
Як пояснили організатори новорічного свята на Софійській, головну ялинку країни на Софійській площі засвітять 18 грудня о 17:00, за день до свята Миколая.
"Ми не знаємо причин перенесення дати. Робимо все, щоб новорічне містечко було готове до 18 грудня. Святкове засвічення ялинки відбудеться цього дня, тоді ж відкриється все новорічне містечко на Софійській площі", – повідомили нам організатори.
Ялинку вже прикрасили
Кореспондент "Сьогодні" спостерігав, як прикрашають головне новорічне дерево країни. Цього року там мають прикріпити на гілках 20 тисяч "золотих" та червоних іграшок.
Також на головну ялинку країни підняли її головну прикрасу – різдвяну зірку.
Нинішня тематика свята – народження Ісуса. На Софійській площі буде встановлено ялинку, вертепи та панно з 38 героями святого сімейства.
Раніше ми писали:
- У Києві біля Палацу "Україна" урочисто засвітили новорічну ялинку. Свято приурочене до старту новорічного мюзиклу "Нова Снігова Королева".
Новорічна казка! Під Офісом президента засвітили ялинку та ілюмінацію (фото, відео)