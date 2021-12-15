"Герой РФ": у "Борисполі" росіянин удавав агента ФСБ (відео)

У "Борисполі" затримали громадянина РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" відмовили у пропуску росіянину, який намагався вдавати агента спецслужб. Чоловік прибув рейсом з Абу-Дабі.
Про це повідомили у пресслужбі МВС України.
Деталі інциденту
Як стало відомо, 45-річний чоловік прибув до столичного аеропорту рейсом з Абу-Дабі. Він надав паспортний документ, але запевняв, що це паспорт-прикриття.
За словами росіянина, за його плечима кілька років служби у ФСБ та ГРУ Росії, а також він нібито працював у "команді Путіна" і чекав своєї заслуженої та обіцяної нагороди – медалі Героя Росії.
Чоловік зазначив, що його обдурили та почали здійснювати атаки. Тож він вирішив, що вихід один – просити допомоги в українських спецслужб.
У "Борисполі" росіянин хотів підкупити прикордонників
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" іноземець не зміг підтвердити мету свого візиту до України, тому прикордонники відмовили йому у в'їзді до нашої країни. Чоловік вирішив запропонувати хабар.
Пасажира, який прилетів рейсом із Тбілісі, не пропустили прикордонники.
"За перегляд рішення та безперешкодний пропуск через державний кордон на територію України громадянин Росії запропонував інспектору прикордонної служби хабар у розмірі 300 доларів США", – йдеться у повідомленні.
Наразі росіянина 1979 року народження затримали за ст. 208. Тривають процесуальні дії.