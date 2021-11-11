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Відмовили у в'їзді: у міжнародному аеропорту "Бориспіль" росіянин хотів підкупити прикордонників

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
11 листопада, 13:57
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Чоловік пропонував прикордонникам 300 доларів США, щоб його пропустили
Поліцейські продовжують розслідування
Поліцейські продовжують розслідування / Фото: Колаж: Сьогодні

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" іноземець не зміг підтвердити мету свого візиту до України, тому прикордонники відмовили йому у в'їзді до нашої країни. Чоловік вирішив запропонувати хабар.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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Пасажира, який прилетів рейсом із Тбілісі, не пропустили прикордонники.

"За перегляд рішення та безперешкодний пропуск через державний кордон на територію України громадянин Росії запропонував інспектору прикордонної служби хабар у розмірі 300 доларів США", – йдеться у повідомленні.

Наразі росіянина 1979 року народження затримали у порядку ст. 208. Продовжуються процесуальні дії.

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Статистика "Бориспіль"

"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародних та 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси за 95 напрямками (83 міжнародні та 12 внутрішньоукраїнських). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.

Лише у липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. осіб. Міжнародний пасажиропотік становив 1 млн 87,2 тис. осіб, а внутрішній – 80,8 тис. осіб. Крім того, у липні 2021 року аеропорт "Бориспіль" обслужив 8635 рейсів, з яких 7390 припали на закордонні напрямки, а 1245 рейсів виконали в межах України.

Читайте також:

  • у "Борисполі" посилили правила в'їзду для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс та один із трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест чи довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція.
  • VIP-зала міжнародного аеропорту "Бориспіль" визнаний найкращою в Україні. Про це сайту "Сьогодні" розповіли у пресслужбі аеропорту. Там додають, що перемогу в номінації "Найкраща VIP-зала в аеропортах" було оголошено в рамках Українського авіаційного форуму.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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