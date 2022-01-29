Гори сміття та стрип-клуб замість укриття. Що не так з бомбосховищами Києва

У Києві деякі бомбосховища не підготовлені на випадок НС. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві розташовано близько п'яти тисяч підземних укриттів. Проте не всі добре підготовлені, якщо раптом станеться надзвичайна ситуація.

Сайт "Сьогодні" розповість про проблеми бомбосховищ Києва.

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Бомбосховища у Києві не готові до нападу

У столиці налічується близько п'яти тисяч підземних укриттів на випадок надзвичайних ситуацій. Але підготовлених притулків у Києві лише близько 500 штук. Там люди зможуть перебувати 2-3 доби. Про це повідомив голова департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

У всіх інших сховищах можна перечекати лише "критичний момент" – кілька годин, тому що там немає запасів продуктів, питної води та обладнання для тривалого перебування людей.

За словами Ткачука, і у сховищах, і в укриттях з 2014 року проводилися постійні перевірки. Наразі ці об'єкти промарковані, на їхніх дверях має бути оголошення, що це об'єкт цивільного захисту з зазначенням прізвища контактної особи та номера телефону людини, яка має ключі від укриття.

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За минулі вісім років вдалося збільшити кількість облаштованих об'єктів цивільного захисту з 1,5 до 5 тисяч, зазначив Ткачук.

"З цього обсягу у нас зараз приблизно 19% об'єктів у стані "не готові". І загалом це ті, які перебувають у приватній власності", – повідомив він.

Ткачук пояснив, що ці бомбосховища перебувають у приватній власності та власники не дають провести там інвентаризацію.

"Подібна проблема виникає і з окремими ОСББ у столиці. Керівники цих організацій не дають перевіряльникам доступ до підвальних приміщень", – додав Ткачук.

Шокуючий стан одного з укриттів Києва

У соціальних мережах обговорюють фото столичного підвалу, який захаращений сміттям. Фото приміщення, яке має бути укриттям у разі надзвичайної ситуації, опублікував народний депутат України Роман Грищук. За його словами, багато інших приміщень у місті зайняті перукарнями та магазинами.

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У КМДА "Сьогодні" повідомили, що наразі невідомо, де саме у столиці зроблено це фото. Зараз з'ясовують точну адресу приміщення, і хто є балансоутримувачем даного об'єкта.

Шокуючий стан укриття у Києві. Фото: Шептун/Telegram

Нам пояснили, що той, хто опублікував це фото, повною мірою не має інформації про захисні споруди. За законом у спорудах подвійного використання можуть бути перукарні, аптеки, магазини.

"Ми найближчим часом підготуємо роз'яснювальний матеріал для таких депутатів на тему: що таке захисні споруди і чому там може щось розміщуватися. Та у разі надзвичайно ситуації ці приміщення можуть стати укриттям для населення", – пояснили нам у департаменті муніципальної безпеки КМДА.

У мерії пояснюють, що в місті досить багато об'єктів, які поки що не готові до використання, таких близько тисячі. Балансоутримувачі мають їх утримувати в порядку, не допускати захаращення сміттям, прибирати воду у разі підтоплення.

У мерії наголошують, що такі об'єкти укриття у підвалах мають бути закриті та упорядковані. Тоді в них не будуть селитися безхатченки та влаштовувати наркопритони.

У центрі Києва замість бомбосховища відкрили стрип-клуб

У Києві у підвалі незаконно організували стриптиз-клуб. На цьому місці за планом має бути бомбосховище.

Стриптиз-клуб у підвалі відкрили на вулиці Великій Васильківській, 58, де має розташовуватись бомбосховище.

Охоронець закладу сказав журналістам, що у разі надзвичайної ситуації всіх обов'язково пустять до бомбосховища. Водночас показати ВІП-ложі правоохоронець відмовився.

Який вигляд має стриптиз-клуб в укритті. Фото: google/maps

Журналісти "Сьогодні" перевірили бомбосховища столиці

У столиці почали перевіряти бомбосховища на тлі напруженої ситуації на кордонах України з Росією. Сайт "Сьогодні" дізнався, скільки укриттів є у місті.

Загалом у Києві майже 5 тисяч захисних споруд.

"Вони розташовані на підприємствах критичної інфраструктури. Вони для захисту максимально працюючої зміни на самому підприємстві. Також є ще один варіант захисних споруд. Це об'єкти подвійного використання", – розповів директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

До об'єктів подвійного використання належать:

підвальні та напівпідвальні приміщення,

поглиблені станції метрополітену,

підземні паркінги,

підземні переходи

Одночасно можна захистити 2 мільйони 800 тисяч осіб. Усі вони розраховані до 3 годин перебування.

За словами директора департаменту муніципальної безпеки КМДА, найголовніше під час надзвичайної ситуації швидше знайти будь-яке укриття, яке розташоване поряд.

"Я раджу максимально швидко знаходити укриття, а яке буде укриття біля вас – метрополітен чи підземний перехід – це залежатиме від ситуації, де ви перебуваєте", – додає Роман Ткачук.

Бомбосховище у Києві. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"

Бомбосховище у Києві зсередини. Фото: Дмитро Гордійчук, Олександр Марущак, "Сьогодні"

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