Хотіла накласти на себе руки. У Києві 16-річна дівчина ледь не зірвалася з 25-го поверху (відео)

На Харківському масиві дівчина хотіла накласти на себе руки / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора моторошну картину помітили мешканці багатоповерхівки на вулиці Ревуцького – дівчина звісила ноги з балкона і тричі хотіла стрибати, з кожним разом вибираючи поверх вище. Як розповіли "Сьогодні", на місце вчасно прибули патрульні, які і завадили вчинити самогубству.

У поліції Києва розповіли подробиці спроби суїциду у висотці в Дарницькому районі столиці.

"Шістнадцятирічна дівчина посварилася з батьками. Вона вирішила покінчити життя самогубством. Спочатку намагалася вистрибнути з балкона 20-го поверху, потім перейшла на 25-й поверх. Дивну поведінку дівчини помітили жителі висотки і викликали на місце поліцію. Патрульним поліцейським вдалося вчасно зупинити дівчину, коли вона вже мала намір стрибнути", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Дарницького району.

Дівчину зняли з балкона і передали медикам.

"Зараз з нею працюють психологи та співробітники сектору ювенальної превенції. Вони з'ясовують, що призвело до таких дії дівчину", – додають в поліції.

Не перший випадок

Ми повідомляли, що в Києві копи зняли з мосту Метро 18-річну дівчину, яка хотіла стрибнути з нього, транслюючи це в соціальних мережах.

"Очевидець події повідомив, що вона перелізла через перила і, схоже, була налаштована стрибнути. За лічені хвилини на місце прибув екіпаж. На перилах мосту дійсно лежала молода дівчина. Лейтенант поліції Владислав Хізяк і капрал поліції Тетяна Скалацька відреагували миттєво – перехопили її і стягнули на землю", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що в Києві жінка спробувала викинутися з вікна. При цьому жінка вела себе агресивно, її довелося госпіталізувати.

Нагадаємо, що в Дніпрі жінка випала з вікна багатоповерхівки на голову чоловікові. Жінка померла на місці, чоловіка госпіталізували медики "швидкої".