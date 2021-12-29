Хотіла "зам'яти"? Чиновниця Міносвіти прокоментувала ДТП з її п'яним чоловіком

Жінка спростовує, що намагалася "вирішити" ситуацію з ДТП. / Фото: Колаж: Сьогодні

Чиновниця Міністерства освіти та науки Галина Калиневич офіційно відреагувала на резонансну ДТП в Києві, яку влаштував її чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Вона підтвердила, що справді приїжджала на місце аварії.

Коментар розмістила пресслужба МОН.

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Реакцію опублікували у відповідь на запит ЗМІ стосовно аварії. Калиневич спростовує, що намагалася "вирішити" ситуацію.

"Я підтверджую інформацію про те, шо вчора прибула на місце ДТП за участі свого чоловіка. Проте я категорично спростовую закиди окремих анонімних телеграм-каналів на свою адресу про те, що буцімто намагалася "вирішити" ситуацію", – заявила вона.

Також чиновниця додала, что чоловік співпрацює з органами патрульної поліції і "нестиме передбачену законом адміністративну відповідальність".

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Водночас, Калиневич наголосила, що жодним чином "не впливає на роботу правоохоронних органів у цій справі".

"Усі перед законом рівні. І так має бути", – зазначила вона.

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Подробиці аварії

Увечері 28 грудня Микола Кучер спровокував масове ДТП . Згодом стало відомо, що це чоловік чиновниці Міністерства освіти і науки України Галини Калиневич. Він був п'яний за кермом KIA Sorento та спричинив зіткнення одразу з двома автомобілями.

Винуватець ДТП заявив, що його дружина працює у дуже великих "зв'язках". На місце аварії швидко приїхала сама чиновниця. За словами очевидців, вона робила все, щоб уникнути відповідальності.

Також відомо, що п'яний водій відмовився від проходження медичного огляду та пізніше його забрали до лікарні.

В ДТП є потерпілі

Як повідомили новинам "Сьогодні" поінформовані джерела у правоохоронних органах, унаслідок зіткнення постраждали два водії:

водій Hyundai – його госпіталізували зі струсом головного мозку,

водій Kia – його госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, забиттям грудної клітки.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

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