Через протест ФОПів у Києві знову перекрили центр (фото, відео)

У Києві люди вийшли на мітинг та перекрили дороги. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 26 січня, у Києві люди вийшли на мітинг та перекрили дороги. Вони збираються біля Верховної Ради України.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Вже вранці мітингувальники перекрили урядовий квартал. За нашою інформацією, біля Верховної Ради має розпочатися акція руху "SaveФОП" "Спрощену систему оподаткування – зберегти!". Вимога акції – ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

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Що відбувається у центрі Києва. Фото: Марина Дубина, "Сьогодні"

На карті можна побачити, що рух утруднений на вулицях Михайла Грушевського, Інститутській, Садовій та Шовковичній.

Рух у Києві утруднений. Карта

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