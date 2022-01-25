У Києві під Верховною Радою перекривають дороги: у чому причина (фото)

У вівторок, 25 січня, у Києві під Верховною Радою люди вийшли на мітинг. З цієї причини перекривають дороги.
Сайт "Сьогодні" детальніше розповість, де в столиці не проїхати.
Деталі
Вже вранці мітингувальники перекривають дорогу на вулиці Михайла Грушевського. Також рух затруднений по вулицях Інститутська, Садова та Шовковична.
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За нашою інформацією, о 9:30 біля Верховної Ради розпочнеться акція руху "SaveФОП" "Спрощену систему оподаткування – зберегти!" Вимога акції: ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
Де не проїхати у Києві. Скріншот
Що відбувається під ВР
Що з транспортом?
Затримується рух тролейбусів №37а на вул. Данкевича – просп. Маяковського з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Змінено рух автобусів №24, 62 по вул. Грушевського з причини проведення заходу.
Затримується рух трамваїв № 14, 15 по бул. Вацлава Гавела – вул. Академіка Каблукова з причини ДТП. На місце викликано поліцію.
Затримується рух автобусів № 24, 114 по вул. Хрещатик в напрямку вул. Милославська з причини перекриття руху мітингуючими. На місце викликано поліцію.