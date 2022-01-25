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У Києві під Верховною Радою перекривають дороги: у чому причина (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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25 січня, 09:03
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Рух затруднений на кількох вулицях. Під будівлею зібралася поліція
Під Верховною Радою мітинг та перекриття доріг. Фото: колаж "Сьогодні"
Під Верховною Радою мітинг та перекриття доріг. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 25 січня, у Києві під Верховною Радою люди вийшли на мітинг. З цієї причини перекривають дороги.

Сайт "Сьогодні" детальніше розповість, де в столиці не проїхати.

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Деталі

Вже вранці мітингувальники перекривають дорогу на вулиці Михайла Грушевського. Також рух затруднений по вулицях Інститутська, Садова та Шовковична.

За нашою інформацією, о 9:30 біля Верховної Ради розпочнеться акція руху "SaveФОП" "Спрощену систему оподаткування – зберегти!" Вимога акції: ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

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Де не проїхати у Києві. Скріншот

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Що відбувається під ВР

Що з транспортом?

Затримується рух тролейбусів №37а на вул. Данкевича – просп. Маяковського з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Змінено рух автобусів №24, 62 по вул. Грушевського з причини проведення заходу.

Затримується рух трамваїв № 14, 15 по бул. Вацлава Гавела – вул. Академіка Каблукова з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

Затримується рух автобусів № 24, 114 по вул. Хрещатик в напрямку вул. Милославська з причини перекриття руху мітингуючими. На місце викликано поліцію.

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