Згвалтував 11-річну. Київський суд засудив чоловіка до 15 років в'язниці

Суд призначив вищу міру покарання ґвалтівнику. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві засудили чоловіка до 15 років в'язниці за насильство над 11-річною дівчинкою. Зловмисник перебуває під вартою.
Про це повідомляє Прокуратура Києва в Telegram.
У березні 2018 року його підстеріг дівчинку поруч з ліфтом в під'їзді багатоповерхівки.
"Скориставшись відсутністю сторонніх осіб, зловмисник схопив дівчинку та вчинив відносно неї дії сексуального характеру, задовільнивши свою статеву пристрасть неприродним способом", – йдеться в повідомленні.
Яке покарання визначив суд
Прокурор повністю довів провину обвинуваченого в скоєнні зазначеного злочину і наполіг на максимальному покаранні, передбаченим санкцією статті.
"Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 153 КК України, тобто насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої особи", – додають в прокуратурі.
Деснянський районний суд Києва визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
Схожі випадки за останній час
Такий випадок не поодинокий в столиці і області. Ми писали, що в Києві підозрюваному в згвалтуванні 13-річної дівчинки, який втік з-під варти, повідомили про підозру і обрали запобіжний захід. 31-річний чоловік скоїв втечу з кімнати для затриманих.
Крім того, 1 травня в Київській області 23-річний чоловік зґвалтував неповнолітню дівчину. Вони разом випивали в компанії, а коли стемніло, він вирішив скористатися нетверезим станом знайомої.
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