Як повернути втрачені речі? Ми побували у Бюро знахідок київського метрополітену

У Київському метрополітені є місце, де зберігаються загублені чи забуті пасажирами речі. "Кімната втрачених речей" розташована у невеликому приміщенні у підземному переході станції метро "Нивки". Саме сюди приходять усі "загубляшки", які щось забули у вагонах, на станціях та в переходах столичного метрополітену.

Сайт "Сегодня" побував у Бюро знахідок, щоб розвідати, як влаштована його робота і чи справді воно допомагає людям знайти загублене.

Реклама

15 років серед втрачених речей

Нас зустрічає Тамара Колч, завідувачка Бюро знахідок Київського метрополітену. Вона видає втрачені речі пасажирам. Тамара Андріївна працює тут уже майже 15 років.

На станції метро "Нивки" Бюро знахідок розміщується вже багато років – офіційно з 1982 року. Але кажуть, що воно з'явилося тут, щойно було збудовано станцію метро – 5 листопада 1971 року. Де до цього було Бюро знахідок, і чи воно було взагалі в метро, ніхто не знає.

Реклама

Яке на вигляд бюро знахідок

Бюро – це невелике приміщення, яке складається із двох маленьких кімнат. Одна служить кабінетом для завідувачки, тут розташований робочий стіл та віконце для прийому відвідувачів, а друга кімната – склад, де зберігаються загублені пасажирами речі.

Реклама

Тільки переступивши поріг бюро, помічаємо в коридорі велику валізу рожевого кольору. Його забули у метро. Валіза трохи пошарпана, але на вигляд яскрава. Через великі габарити її залишили тут. Ще один стос із втрачених сумок і валіз вибудований у кімнаті, яка служить складом. Виявляється, у метро можна запросто втратити валізу.

Картина, самокат та моноколесо

З втрачених речей у вічі відразу впадає дитячий самокат, моноколесо, довге намисто коричневого кольору.

Вони вже давно тут знаходяться, і за втраченим добром ніхто не приходить.

Як пояснює нам Тамара Колч, речі зберігаються в Бюро знахідок метрополітену півроку, потім їх описують разом із представниками податкової та реалізують, а гроші надходять на рахунок метро. Речі, визнані непридатними, утилізують. А дивних речей тут вистачає. Наприклад, статуетка у вигляді кота чи новенький кросівок без пари, який хтось забув у вагоні метро.

"Ось, наприклад, ця картина з морським пейзажем на стіні – це втрачена у метро річ. Через півроку її хотіли віддати на утилізацію, але я попросила залишити. Тепер вона є інтер'єром кабінету", – розповідає нам завідувачка Бюро знахідок.

Як знайти втрачену річ?

Якщо пасажир втратив щось у метро – сумку, шапку, телефон – то йому слід насамперед звертатися до чергового на станції, де це сталося.

Буває так, що люди, помітивши забуту чи втрачену річ, відносять її до чергової станції. І до вечора пропажа зберігається у неї. Отже, ви можете підійти до чергової, детально описати свою пропажу – і вона вам її віддасть безкоштовно.

Якщо ви щось втратили у вагоні, то пропажу помітить працівник метро, коли оглядатиме склад у місці відстою чи депо. Знайдені речі також передаються до Бюро знахідок.

А от якщо річ потрапляє до Бюро знахідок, то за її зберігання вже доведеться заплатити, а перед цим детально описати річ чи вміст сумки.

За одну добу зберігання потрібно заплатити 15 гривень 60 копійок. Розрахунок безготівковий. Власнику виписують рахунок, і його потрібно сплатити у банку. Потім людина приходить із квитанцією, віддає її, розписується у книзі обліку та забирає свою річ.

Скільки раніше платили за зберігання

Тамара Андріївна згадує, що були часи, коли за добу зберігання речі люди платили лише п'ять копійок.

"Щоб не відвозити виручку та не закривати на цей час бюро, ми перейшли на безготівковий розрахунок. Квитанцію пасажир може сплатити у банку, їх багато біля "Нивок". Або ж зробити це у найближчому терміналі", – розповідає комірник.

Сама вона згадує, що ніколи не втрачала речей у метро, а от у маршрутці одного разу забула шарф. Шукала зникнення, але, на жаль, не знайшла, довелося купити новий. Жінка каже, що намагається безкорисливо допомагати людям ще до вступу до бюро знахідок.

Допомагають у пошуках

Телефон бюро знахідок можна знайти в інтернеті. І часто люди, які втратили щось у метро, дзвонять за цим номером, сподіваючись знайти втрачене.

"Сьогодні мені зателефонувала жінка. Каже, що забула у метро свій ноутбук у сірій сумці. Я пояснила, що такого в Бюро знахідок не передавали. Я зателефонувала всім станціям, де була вчора жінка, але таку сумку там ніхто не знаходив. Тож порадила жінці звернутися до поліції. Взяла її особистий телефон. Якщо раптом загублена річ знайдеться, то одразу їй зателефоную", – пояснює нам Тамара Колч.

Наша розмова переривається. У Бюро знахідок якраз привезли нову партію загублених речей, які виявили на синій гілці підземки.

Це пакунок, в якому опинилися рушник, дві пари жіночих туфель та дитяче взуття.

Інформацію про речі у пакеті Тамара Андріївна записує у спеціальний бланк. До пакета кріпиться бирка, і він вирушає до шафи для зберігання. Співробітник метро, яка принесла кульок, розписується у відомості та йде, а ми продовжуємо розмовляти.

Ряса священика та подарунки

Пасажири київського метро втрачають багато речей. Взимку по сезону це шапки, рукавички. Влітку часто втрачають купальники, шльопанці, рушники, самокати. Навесні та восени часто забувають парасольки, шарфи та верхній одяг – куртки, пальта.

З найнезвичайніших речей, які потрапляли до бюро знахідок – це валізка, в якій був одяг священика, церковні книги, особисті речі. Її забув панотець, який перед Великоднем їхав у метро. Валіза пролежала в бюро п'ять днів. Потім господар речей приїхав по них. Казав, що поспішив вийти на станції та забув захопити поклажу.

Кілька років тому у метро втратив свої іграшки маленький хлопчик. Знайти господаря набору солдатиків та монстрів вдалося за допомогою соціальних мереж. Забираючи свої іграшки в бюро, дитина просто сяяла від щастя.

А нещодавно, перед Новим роком, у бюро знахідок потрапили подарунки, які купив для своєї дівчини молодий хлопець. Він задрімав у вагоні метро та забув коробки з подарунками. Завдяки соціальним мережам ця історія набула розголосу, незабаром молодик зміг їх забрати, оплативши зберігання речей.

Дорогі ковзани

Найбільше Тамарі Андріївні запам'яталася історія з ковзанами.

У бюро принесли ковзани, які забув пасажир у вагоні метро. Хороші ковзани, дорогі для професійного катання. Вони пролежали у бюро тривалий час. Тоді за добу зберігання платили небагато – п'ять копійок.

По ковзани власник прийшов сам. Він розповів, що прибирав у квартирі та побачив по телевізору сюжет про Бюро знахідок у метрополітені. Серед показаних речей він помітив ковзани. І вони здалися йому дуже знайомими. Він позичив такому ж своєму товаришеві, а той довго їх не повертав. Чоловік зателефонував другу і спитав про ковзани. Виявилося, що товариш втратив їх у метро разом із сумкою. Чоловік приїхав у бюро і чітко описав, що було в сумці, крім ковзанів. Сплативши вартість за п'ять місяців зберігання, він забрав свої ковзани.

Що втратили у свята?

Тамара Андріївна показує нам надходження, які потрапили до Бюро знахідок до новорічних свят і після них – це дорогі бездротові навушники, мобільний телефон, гаманець, сумка у вигляді голови кота, запечатаний у пакет шприц із інсуліном.

А ще великий пакет із захисними масками. Вони мають гламурний вигляд – різнокольорові та з блискітками. Також сумка з електроінструментом, медичний білий халат і пальто в кульці.

"Після свят нам принесли двоє ключів від авто. Власник одних ключів знайшовся. Молодий чоловік забув їх у метро. Він думав, що втратив їх десь у парку. І розвішив у цьому районі багато оголошень про зникнення. Отже, чоловік був просто щасливий повернути їх собі, оскільки вже збирався робити нові. Він їх детально описав, згадавши про глибокі подряпини на задній частині ключів. Хлопець просто сяяв від щастя, ладен був навіть переплатити за зберігання ключів. А от власник ще одних так і не з'явився", – розповідає нам Андріївна Тамара.

Де шукати документи та банківські картки?

Документи та банківські картки до Бюро знахідок не приносять. Вони залишаються у чергового поліцейського, який є на кожній станції метро. Тож якщо ви втратили в метро документи чи зарплатну картку, то слід звернутися до співробітника поліції.

Навіть якщо документи чи карти знаходять пасажири та приносять у Бюро знахідок, то на місце викликають поліцейського та передають їх йому.

Якось на станції метро "Шулявська" пасажири помітили сумку з дуже великою сумою грошей. Сумку оглянули працівники поліції. Вони завжди оглядають нічийні речі, що знаходять на території метро. У Бюро знахідок сумку не несли, у ній знайшли документи та за ними встановили господаря грошей. Його викликали на місце і повернули.

"Мені приємно бачити радість у власних очах людей, коли вони забирають втрачене. Особливо те, що їм було неймовірно дорого. Якась річ може бути дешевою за вартістю, а для людини – найдорожче золота світу", – каже завідувачка бюро знахідок.

Що робити, якщо ви знайшли забуту річ?

У Київському метрополітені попереджають: у разі виявлення забутих речей на станції не слід чіпати їх самому. Повідомте про них чергового станції або працівника поліції. А якщо ви знайшли забуту річ у вагоні поїзда – одразу повідомте про неї машиніст через переговорний пристрій у вагоні "Пасажир-Машиніст".

Режим роботи Бюро знахідок – щодня з 08:00 по 17:00, в п'ятницю – з 08:00 по 15:45 (обідня перерва з 12:00 по 12:45), крім вихідних та святкових днів. Контактний телефон – (044) 238-43-13.