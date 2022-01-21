Как вернуть потерянные вещи? Мы побывали в Бюро находок киевского метрополитена

В Бюро находок попадают вещи, которые пассажиры забывают в вагонах, станциях, переходах и касс/ коллаж "Сегодня

В Киевском метрополитене есть место, где хранятся утерянные или забытые пассажирами вещи. "Комната потерянных вещей" находится в небольшом помещении в подземном переходе станции метро "Нивки". Именно сюда приходят все "потеряшки", которые что-либо забыли в вагонах, на станциях и в переходах столичного метрополитена.

Сайт "Сегодня" побывал в Бюро находок, чтобы разведать, как устроена его работа и действительно ли оно помогает людям найти утерянное.

Реклама

15 лет среди потерянных вещей

Нас встречает Тамара Колч, заведующая Бюро находок Киевского метрополитена. Она выдает утерянные вещи пассажирам. Тамара Андреевна работает тут уже почти 15 лет.

Тамара Колч, заведующая Бюро находок Киевского метрополитена/ фото "Сегодня"

На станции метро "Нивки" Бюро находок размещается уже много лет – официально с 1982 года. Но говорят, что оно появилось тут, как только была построена станция метро – 5 ноября 1971 года. Где до этого было Бюро находок, и было ли оно вообще в метро, никто не знает.

Реклама

Бюро находок киевского метрополитена находиться в подземном переходе станции "Нивки" / фото "Сегодня"

Как выглядит бюро находок

Бюро – это небольшое помещение, которое состоит из двух маленьких комнат. Одна служит кабинетом для заведующей, здесь расположен рабочий стол и окошко для приема посетителей, а вторая комната – склад, где хранятся утерянные пассажирами вещи.

Реклама

Только переступив порог бюро, замечаем в коридоре большой чемодан розового цвета. Его забыли в метро. Чемодан немного потрепанный, но выглядит ярко. Из-за больших габаритов его оставили тут. Еще одна стопка из потерянных сумок и чемоданов выстроена в комнате, которая служит складом. Оказывается, в метро можно запросто потерять чемодан.

Большой розовый чемодан, который кто-то потерял в метро/ фото "Сегодня"

Картина, самокат и моноколесо

Из потерянных вещей в глаза сразу бросается детский самокат, моноколесо, длинные бусы коричневого цвета.

Моноколесо тоже давно хранится в Бюро находок/ фото "Сегодня"

Они уже давненько тут находятся, и за потерянным добром никто не приходит.

За детским самокатом никто давненько не приходит/ фото "Сегодня"

Как поясняет нам Тамара Колч, вещи хранятся в Бюро находок метрополитена полгода, потом их описывают совместно с представителями налоговой и реализуют, а деньги поступают на счет метро. Вещи, которые признаны непригодными, утилизируют. А странных вещей тут хватает. Например, статуэтка в виде кота или новенький кроссовок без пары, который кто-то забыл в вагоне метро.

Статуэтка в виде кота или новенький кроссовок без пары/фото "Сегодня"

"Вот, например, эта картина с морским пейзажем на стене – это потерянная в метро вещь. Спустя полгода хранения ее хотели отдать на утилизацию, но я попросила оставить. Теперь она служит интерьером кабинета", – рассказывает нам заведующая Бюро находок.

Картина, которая стала украшением Бюро находок/ фото "Сегодня"

Как найти потерянную вещь?

Если пассажир потерял что-то в метро – сумку, шапку, телефон – то ему следуют в первую очередь обращаться к дежурному по станции, где это произошло.

В Бюро находок немного места, поэтому тут все очень компактно размещают/ фото "Сегодня"

Бывает так, что люди, заметив забытую или потерянную вещь, относят ее к дежурной по станции. И до вечера пропажа хранится у нее. Так что вы можете подойти к дежурной, детально описать свою пропажу – и она вам ее отдаст бесплатно.

Если вы что-то потеряли в вагоне, то пропажу заметит сотрудник метро, когда будет осматривать состав в месте отстоя или в депо. Найденные вещи также передаются в Бюро находок.

А вот если вещь попадает в Бюро находок, то за ее хранение уже придется заплатить, а перед этим детально описать вещь или содержимое сумки.

За одни сутки хранения нужно заплатить 15 гривен 60 копеек. Расчет безналичный. Владельцу выписывают счет, и его нужно оплатить в банке. Потом человек приходит с квитанцией, отдает ее, расписывается в книге учета и забирает свою вещь.

Сколько раньше платили за хранение

Тамара Андреевна вспоминает, что были времена, когда за сутки хранения вещи люди платили всего пять копеек.

"Чтобы не отвозить выручку и не закрывать на это время бюро, мы перешли на безналичный расчет. Квитанцию пассажир может оплатить в банке, их много возле "Нивок". Или же сделать это в ближайшем терминале", – рассказывает кладовщик.

Сама она вспоминает, что никогда не теряла вещей в метро, а вот в маршрутке однажды забыла шарф. Искала пропажу, но, увы, не нашла, пришлось купить новый. Женщина говорит, что пытается бескорыстно помогать людям еще до поступления вещи в бюро находок.

Часто находят кошельки, но уже без денег и документов/ фото "Сегодня"

Помогают в поисках

Телефон Бюро находок можно найти в интернете. И часто люди, которые потеряли что-то в метро, звонят по этому номеру в надежде найти потерянное.

"Сегодня мне позвонила женщина. Говорит, что забыла в метро свой ноутбук в серой сумке. Я пояснила ей, что такого в Бюро находок не передавали. Я обзвонила все станции, где была вчера женщина, но такую сумку там никто не находил. Поэтому посоветовала женщине обратиться в полицию. Взяла ее личный телефон. Если вдруг пропажа найдется, то сразу ей позвоню", – поясняет нам Тамара Колч.

Наша беседа прерывается. В Бюро находок как раз привезли свежую партию утерянных вещей, которые обнаружили на синей ветке подземки.

Это кулек, в котором оказались полотенце, две пары женских туфель и детская обувь.

Кто-то из пассажиров потерял женскую обувь/ фото "Сегодня"

Информацию о вещах в пакете Тамара Андреевна записывает в специальный бланк. К пакету крепится бирка, и он отправляется в шкаф для хранения. Сотрудник метро, которая принесла кулек, расписывается в ведомости и уходит, а мы продолжаем беседовать.

Ряса священника и подарки

Пассажиры киевского метро теряют много вещей. Зимой по сезону – это шапки, перчатки. Летом часто теряют купальники, шлепанцы, полотенца, самокаты. Весной и осенью часто забывают зонтики, шарфы и верхнюю одежду – куртки, пальто.

Из самых необычных вещей, которые попадали в бюро находок – это чемоданчик, в котором была одежда священника, церковные книги, личные вещи. Ее забыл батюшка, который перед Пасхой ехал в метро. Чемоданчик пролежал в бюро пять дней. Затем хозяин вещей приехал за ними. Говорил, что поспешил выйти на станции и забыл захватить поклажу.

В Киевском метрополитене предупреждают: в случае обнаружения забытых вещей на станции – не следует трогать их самому/ фото "Сегодня"

Несколько лет назад в метро потерял свои игрушки маленький мальчик. Найти хозяина набора солдатиков и монстров удалось при помощи социальных сетей. Забирая свои игрушки в бюро, ребенок просто сиял от счастья.

А совсем недавно, перед Новым годом, в бюро находок попали подарки, которые купил для своей девушки молодой парень. Он задремал в вагоне метро и забыл коробки с подарками. Благодаря социальным сетям эта история получила огласку, вскоре молодой человек смог их забрать, оплатив хранение вещей.

Дорогие коньки

Больше всего Тамаре Андреевне запомнилась история с коньками.

В бюро принесли коньки, которые пассажир забыл в вагоне метро. Хорошие коньки, дорогие, для профессионального катания. Они пролежали в бюро длительный срок. Тогда за сутки хранения платили немного – пять копеек.

Вещи хранятся в специальном шкафу. На каждой есть своя бирка/ фото "Сегодня"

За коньками владелец пришел сам. Он рассказал, что убирал в квартире и увидел по телевизору сюжет про Бюро находок в метрополитене. Среди показанных вещей он заметил коньки. И они показались ему очень знакомыми. Он одолжил такие же своему товарищу, а тот долго их не возвращал. Мужчина позвонил другу и спросил о коньках. Оказалось, что товарищ потерял их в метро вместе с сумкой. Мужчина приехал в бюро и четко описал, что было в сумке помимо коньков. Оплатив стоимость за пять месяцев хранения, он забрал свои коньки.

Что потеряли в праздники?

Тамара Андреевна показывает нам поступления, которые попали в Бюро находок до новогодних праздников и после них – это дорогие беспроводные наушники, мобильный телефон, пустой кошелек, сумка в виде головы кота, запечатанный в пакет шприц с инсулином.

Вещи, которые пассажиры потеряли в метро во время праздников / фото "Сегодня"

Запакованный шприц с инсулином, который потеряли в подземке/ фото "Сегодня"

Оригинальная сумка с мордочкой кота/ фото "Сегодня"

А еще большой кулек с защитными масками. Они имеют гламурный вид – разноцветные и с блестками. Также сумка с электроинструментом, медицинский белых халат и пальто в кульке.

Пассажиры потеряли упаковку гламурных масок / фото "Сегодня"

"После праздников нам принесли двое ключей от авто. Владелец одних ключей уже нашелся. Молодой человек забыл их в метро. Он думал, что потерял их где-то в парке. И развесил в этом районе много объявлений о пропаже. Так что мужчина был просто счастлив вернуть их себе, поскольку уже собирался делать новые. Он их детально описал, вспомнив про глубокие царапины на задней части ключей. Парень просто сиял от счастья, готов был даже переплатить за хранение ключей. А вот собственник еще одних так и не появился", – рассказывает нам Тамара Андреевна.

Ключ от автомобиля, за которым пока не пришел его хозяин/ фото "Сегодня"

Где искать документы и банковские карты?

Документы и банковские карты в Бюро находок не приносят. Они остаются у дежурного полицейского, который есть на каждой станции метро. Так, что если вы потеряли в метро документы или зарплатную карту, то следует обратиться к сотруднику полиции.

Даже если документы или карты находят пассажиры и приносят в Бюро находок, то на место вызывают полицейского и передают их ему.

Вещи, которые пассажиры потеряли в вагонах метро и на станциях/ фото "Сегодня"

Однажды на станции метро "Шулявская" пассажиры заметили сумку с очень крупной суммой денег. Сумку осмотрели сотрудники полиции. Они всегда осматривают ничейные вещи, которые находят на территории метро. В Бюро находок сумку не несли, в ней нашли документы и по ним установили хозяина денег. Его вызвали на место и все вернули.

"Мне приятно видеть радость в глазах людей, когда они забирают потерянное. Особенно то, что им было невероятно дорого. Какая-то вещь может быть дешевой по стоимости, а для человека – дороже всего золота мира", – говорит заведующая бюро находок.

Что делать, если вы нашли забытую вещь?

В Киевском метрополитене предупреждают: в случае обнаружения забытых вещей на станции не следует трогать их самому. Сообщите о них дежурному по станции или работнику полиции. А если вы нашли забытую вещь в вагоне поезда – сразу сообщите о ней машинисту через переговорное устройство в вагоне "Пассажир-Машинист".

Помещение Бюро находок Киевского метрополитена/ фото "Сегодня"

Режим работы Бюро находок – ежедневно с 08:00 до 17:00, в пятницу – с 08:00 до 15:45 (обеденный перерыв с 12:00 до 12:45), кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон – (044) 238-43-13.