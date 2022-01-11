У київському метро шукають господарів ключів від машин: куди звертатися

Ключі від автомобілів Renault та Mazda знайшли на одній зі станцій метро

Власникам ключів потрібно звернутися до Бюро знахідок / Колаж "Сьогодні"

У київському метрополітені на станції метро "Сирець" знайшли ключі від автомобілів. На комунальному підприємстві шукають господарів.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".

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Деталі

На станції метро "Сирець" знайшли ключі від автомобілів Renault та Mazda.

"Сподіваємось, що втрачені ключі потраплять до своїх власників", – повідомили у метрополітені.

Власникам ключів потрібно звернутися до Бюро знахідок на станції "Нивки".

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Як працює Бюро знахідок

Режим роботи Бюро:

щоденно з 08:00 до 17:00,

у п'ятницю – з 08:00 до 15:45 (обідня перерва з 12:00 до 12:45).

Правила проїзду у метро

Метрополітену столиці працює у звичайному режимі, але тільки для вакцинованих, хто має негативний ПЛР-тест або сертифікат про одужання.

Такі правила у столиці діють із 1 листопада. Порушники карантину мають сплачувати штраф від 17 000 до 34 000 гривень.

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Обмеження не стосуються дітей віком до 18 років. Вони можуть користуватись міським транспортом без дозвільних документів.

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