У київському метро шукають господарів ключів від машин: куди звертатися

У київському метрополітені на станції метро "Сирець" знайшли ключі від автомобілів. На комунальному підприємстві шукають господарів.
Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".
Деталі
На станції метро "Сирець" знайшли ключі від автомобілів Renault та Mazda.
Далі по темі
"Сподіваємось, що втрачені ключі потраплять до своїх власників", – повідомили у метрополітені.
Власникам ключів потрібно звернутися до Бюро знахідок на станції "Нивки".
Як працює Бюро знахідок
Режим роботи Бюро:
- щоденно з 08:00 до 17:00,
- у п'ятницю – з 08:00 до 15:45 (обідня перерва з 12:00 до 12:45).
Правила проїзду у метро
Метрополітену столиці працює у звичайному режимі, але тільки для вакцинованих, хто має негативний ПЛР-тест або сертифікат про одужання.
Такі правила у столиці діють із 1 листопада. Порушники карантину мають сплачувати штраф від 17 000 до 34 000 гривень.
Обмеження не стосуються дітей віком до 18 років. Вони можуть користуватись міським транспортом без дозвільних документів.
Раніше ми писали:
- У Києві з 1 січня влада планує підняти вартість проїзду у транспорті до 20 грн. Багато хто обурився таким рішенням, а в Державній регуляторній службі навіть виступили проти підвищення тарифів.
- У Києві на вулиці Антоновича від будинку №30 до будинку №40 тимчасово обмежать рух транспорту із заняттям проїжджої частини до 17 січня 2022 року та тротуару до 16 травня 2022 року.