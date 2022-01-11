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У київському метро шукають господарів ключів від машин: куди звертатися

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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11 січня, 16:32
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Ключі від автомобілів Renault та Mazda знайшли на одній зі станцій метро
Власникам ключів потрібно звернутися до Бюро знахідок / Колаж "Сьогодні"
Власникам ключів потрібно звернутися до Бюро знахідок / Колаж "Сьогодні"

У київському метрополітені на станції метро "Сирець" знайшли ключі від автомобілів. На комунальному підприємстві шукають господарів.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".

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Деталі

На станції метро "Сирець" знайшли ключі від автомобілів Renault та Mazda.

"Сподіваємось, що втрачені ключі потраплять до своїх власників", – повідомили у метрополітені.

Власникам ключів потрібно звернутися до Бюро знахідок на станції "Нивки".

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Як працює Бюро знахідок

Режим роботи Бюро:

  • щоденно з 08:00 до 17:00,
  • у п'ятницю – з 08:00 до 15:45 (обідня перерва з 12:00 до 12:45).

Правила проїзду у метро

Метрополітену столиці працює у звичайному режимі, але тільки для вакцинованих, хто має негативний ПЛР-тест або сертифікат про одужання.

Такі правила у столиці діють із 1 листопада. Порушники карантину мають сплачувати штраф від 17 000 до 34 000 гривень.

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Обмеження не стосуються дітей віком до 18 років. Вони можуть користуватись міським транспортом без дозвільних документів.

Раніше ми писали:

  • У Києві з 1 січня влада планує підняти вартість проїзду у транспорті до 20 грн. Багато хто обурився таким рішенням, а в Державній регуляторній службі навіть виступили проти підвищення тарифів.
  • У Києві на вулиці Антоновича від будинку №30 до будинку №40 тимчасово обмежать рух транспорту із заняттям проїжджої частини до 17 січня 2022 року та тротуару до 16 травня 2022 року.

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