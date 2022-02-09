Киянам стане легше авторизуватись до контактного центру 15-51: нові правила

Тепер процес авторизації буде легшим/Колаж: "Сьогодні"

Користувачам контактного центру Києва спростять вхід до системи. Новий спосіб авторизацію запрацює навесні.

Про це повідомляє Контактний центр міста Києва.

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Деталі

Раніше авторизація на сайті 15-51 здійснювалася через єдиний обліковий запис киянина — Київ ID. З 1 березня достатньо буде один раз вказати номер телефону та ввести код смс-підтвердження. Система його запам'ятає. Розробники вважають, що такий спосіб авторизації полегшить користування застосунком.

Що варто зробити вже?

Працівники контактного центру просять людей вказати номер телефону в особистому кабінеті вже, тому що у березні всі звернення будуть прив’язані до номерів. Інакше користувачі не матимуть змоги слідкувати за своїми попередніми повідомленнями до служби 15-51. А повернути їх в акаунт буде можливим тільки через службу технічної підтримки.

У Києві з’явилися смітники з ультразвуковим сигналом

У Києві встановили базові станції "LoRaWAN", щоб отримувати дані про заповненість сміттєвих баків. Нині у столиці працює 295 таких станцій.

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"LoRaWAN" – це бездротова технологія зв’язку дальнього радіуса дії. Комунальні служби завдяки їй отримуватимуть повідомлення про необхідність вивозу сміття, якщо бак переповнений.

Завдяки таким станціям, процеси роботи стають економнішими, оскільки сміттєвій машині не треба їздити містом, можна оптимально побудувати маршрут, заощадивши паливо та час водія.

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