Кияни масово залишилися без холодної води – адреси

У столиці люди сидять без води на кількох вулицях. Фото: колаж "Сьогодні"
У понеділок, 21 лютого, у Києві відключили холодне водопостачання на кількох вулицях. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".
Де немає води?
21 лютого тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Старокиївська, 27
- вул. Колекторна, 1
- вул. Василя Касіяна, 2, 2А, 2б
- вул. Макіївська, 6
- вул. Мічуріна, 36 – 42
- вул. Петра Радченка, 3-7
На межі катастрофи: Бердянськ може залишитися без води
Без води може залишитися курортний Бердянськ. Самі комунальники визнають – місто на межі екологічної катастрофи. На старому каналізаційному колекторі не залишилося живого місця. Що день – то нові прориви. Про це повідомляють у випуску "Сьогодні".
Тепер у Бердянську працює лише одна з двох ліній колектора. Та й вона розвалюється, кажуть комунальники. Раз у раз доводиться ремонтувати.
"Латка на латці. Якщо ми не ліквідуємо тепер цю аварію, то місто залишиться повністю без води та без каналізації", – каже майстер каналізаційної мережі Бердянська Олександр Хоменко.
Прориви у міській каналізації розпочалися з 1 січня. Відтоді комунальники працюють майже без вихідних, щоб уникнути катастрофи. За останні кілька тижнів аварій уже було з десяток.
Проте дрібні ремонти допомагають лише тимчасово. Колектор потрібно повністю міняти, визнають у міськводоканалі.
"100% зношення, ми через день займаємося ремонтом, постійно варимо. Нижня частина труби протерлася до міліметра і тонше", – розповів в. о. головного інженера Бердянського водоканалу Костянтин Завгородній.
Жителі Бердянська бояться повторення історії дворічної давнини – тоді місто залишилося без води.
"Ходили на море по воду. З каністрами, тачками. Хто як. Та й привозили сюди воду. Стояли у черзі по 2 години. Зима була, холодно", – повідомила жителька Бердянська Тетяна Голубнича.
На заміну аварійного колектора потрібно майже 140 мільйонів гривень – у Бердянська їх немає.
"Там розглядається питання (ремонту) як за екологічні гроші, так і за гроші за проєктами ЄІБ та Світового банку. І за гроші з обласного бюджету. З міського. Варіанти співфінансування", – наголосив заступник міського голови Бердянська Василь Федосов.
Та навіть приблизний термін, коли замінять аварійний колектор, керівництво міста не може назвати. Шукає гроші. А Бердянськ тепер – щодня на межі катастрофи.