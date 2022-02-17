У Києві масово відключили холодну воду – список адрес

Станом на вечір 17 лютого у Києві на кількох вулицях відключили холодне водопостачання. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".
Де немає холодної води?
Відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
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- Залізничне шосе, 2, 2а
- пров. Владислава Заремби, 1-31, 2-32, 34
- вул. Максима Рильського, 3-21/14
- пр. Георгія Гонгадзе, 20б, 20в, 20г, 20к, 24б, 26а
- вул. Бетховена, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- вул. Мічуріна, 36-42
- вул. Машинобудівна, 40.
В Одеській області в 15 селах відключили воду
У четвер, 17 лютого, на Одещині багато сіл залишилося без водопостачання. Комунальники розповіли, що вимкнення води аварійне. Про це повідомили у пресслужбі "Інфоксводоканалу".
Подання води припинили, щоб відремонтувати ділянку магістрального водопроводу. Води не буде з 09:00 до 22:00 у таких населених пунктах:
- Крижанівка;
- Ліски;
- Фонтанка;
- Вапнярка;
- Нова Дофінівка;
- Чорноморське.
З 09:00 до 23:50 водопостачання припинили у селах:
- Латівка;
- Набережне;
- Протопопівка;
- Августівка;
- Черевичне;
- Ковалівка;
- Еметівка;
- Маринівка;
- Іллінка.