У Києві масово відключили холодну воду – список адрес

Співробітники "Київводоканалу" проведуть ремонтні роботи на деяких ділянках

У столиці відключили водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 17 лютого у Києві на кількох вулицях відключили холодне водопостачання. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".

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Де немає холодної води?

Відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

Залізничне шосе, 2, 2а

пров. Владислава Заремби, 1-31, 2-32, 34

вул. Максима Рильського, 3-21/14

пр. Георгія Гонгадзе, 20б, 20в, 20г, 20к, 24б, 26а

вул. Бетховена, 10, 12, 14, 16, 18, 20

вул. Мічуріна, 36-42

вул. Машинобудівна, 40.

В Одеській області в 15 селах відключили воду

У четвер, 17 лютого, на Одещині багато сіл залишилося без водопостачання. Комунальники розповіли, що вимкнення води аварійне. Про це повідомили у пресслужбі "Інфоксводоканалу".

Подання води припинили, щоб відремонтувати ділянку магістрального водопроводу. Води не буде з 09:00 до 22:00 у таких населених пунктах: