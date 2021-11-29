Кияни прощаються з ексмером столиці Олександром Омельченком – онлайн

Через посилений карантин людей пускають в приміщення КМДА невеликими групами. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбувається прощання з ексмером столиці Олександром Омельченком.

Сайт "Сьогодні" веде трансляцію з місця події.

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Віддати шану колишньому очільнику Києва містяни зможуть із 10:00 до 13:00.

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Фото: Сьогодні

Церемонія прощання та карантин

Церемонія прощання відбуватиметься з дотриманням санітарних норм та карантинних обмежень. На вході до приміщення КМДА перевірятимуть наявність "зеленого" COVID-сертифіката, негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена, терміном дії 72 години, чи документа про одужання.

До Колонної зали людей допускають групами у визначеній кількості для дотримання протиепідемічних обмежень.

Смерть Омельченка

Олександр Омельченко був мером Києва з травня 1999 року по квітень 2006 року. 25 листопада стало відомо, що колишній градоначальник помер від ускладнень коронавірусної хвороби на 84-му році життя.

Про діяльність Олександра Омельченка говорять дуже неоднозначно. За його перебування на посаді мера відкрили 6 станцій метро, по всьому місту встановили бювети артезіанської води, відновлено стародавні храми. Але водночас скорочувалася мережа громадського транспорту, закривалися маршрути, ліквідовувалися лінії. Активно розвивалися маршрутні таксі. Сайт "Сьогодні" писав, чим запам'ятався Олександр Омельченко.

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