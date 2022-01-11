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Ялинкові кілери. У Києві вандали зрізали понад десять дерев (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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11 січня, 15:21
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Ялинки висадили лише у жовтні минулого року, коли у сквері провели комплексне озеленення
У столиці вандали зрубали ялинки
У столиці вандали зрубали ялинки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на вулиці генерала Воробйова (колишня Курська) невідомі повалили посаджені восени ялинки. Як розповіли сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві за утриманням зелених насаджень Солом'янського району, всього вандали знищили 13 дерев.

Люди з пилкою орудували в новому сквері на Повітрофлотському проспекті, 26 дві ночі поспіль.

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"Вандалів поки що ніхто не затримав. Вони зрізали пилкою 13 ялинок. Їх просто кинули на тому самому місці. Вандалізм тривав дві ночі поспіль і дуже дивно, що цього ніхто з перехожих не помітив. У ніч із неділі на понеділок зрізали останні 5 ялинок. Під однією з них залишили пилку", – розповіли нам у КП із СЗН Солом'янського району.

Вандалізм тривав дві ночі поспіль
Вандалізм тривав дві ночі поспіль / Фото: Киев без цензуры

Ялинки висадили лише у жовтні минулого року, коли у сквері провели комплексне озеленення. За інформацією КП, всі матеріали вони передали до поліції.

"На місце двічі приїжджала поліція, ми написали дві заяви щодо факту вандалізму. Але поки що результатів немає. Збитки по зрізаних деревах становить понад 32 тисячі гривень", – додають у КП СЗН Солом'янського району.

Заяву до поліції написали, але вандалів ще не затримали
Заяву до поліції написали, але вандалів ще не затримали / Фото: Киев без цензуры

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У поліції Солом'янського району нам повідомили, що матеріали у цій справі передані дільничним поліцейським, які на місці проводять перевірку.

"Дільничні поліцейські з'ясовують усі обставини події, а також встановлюють можливе коло осіб, які можуть бути причетні до цього. Перевіряють вміст камер відеоспостереження, але тих, які вже перевірили нічого підозрілого немає. Кримінальне провадження за цим фактом поки що не відкрито", – повідомили нам у поліції Солом'янського району.

Куди можна здати ялинку після Нового року?

У Києві працюють 15 пунктів прийому новорічних дерев. Принести ялинку на утилізацію можна буде у будні з 07:00 до 21:00 до 31 січня включно.

Здати ялинки можна за адресами:

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  • КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г;
  • КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А;
  • КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26;
  • КП УЗН Дніпровського району – просп. Визволителів, 6;
  • КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А;
  • КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61;
  • КП УЗН Подільського району – вул. Дмитрівська, 16;
  • КП УЗН Святошинського району – вул. Бетховена, 8;
  • КП УЗН Солом'янського району – вул. Новопольова, 95;
  • КП УЗН Шевченківського району – пров. Герцена, 6;
  • Дарницьке ЛПГ – Бориспільське шосе, 23 км;
  • Дарницьке ЛПГ – просп. Броварський, 2-А;
  • Дарницьке ЛПГ – вул. Радистів, 1-В;
  • Дарницьке ЛПГ – Микільське лісництво, квартал №35;
  • Дарницьке ЛПГ – Броварське лісництво, квартал №72.

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