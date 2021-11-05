Коли добудують метро на Виноградар? Суд може перенести терміни будівництва

Терміни будівництва метро на Виноградар намагаються затягнути. / Фото: Колаж: Сьогодні

Справа про перенесення термінів будівництва метро на Виноградар досі перебуває на розгляді суду. Компанія "Київметробуд" не змогла добудувати станцію метро "Мостицька" до кінця 2021 року, як це було обіцяно раніше, і через суд потребує перенесення термінів будівництва ще на рік.

Як пояснили сайту "Сьогодні" у КМДА, "Київметробуд" хоче змінити терміни будівництва, але мерія виступає проти цього, оскільки генпідрядник у такому разі має нести відповідальність, яка передбачена умовами договору.

Реклама

"Вони вирішили змінити терміни здачі станції метро "Мостицька" в односторонньому порядку. А це не законно, оскільки генпідрядник в особі компанії "Київметробуд" мав виконати роботи вчасно, як це було передбачено договором. Тому позов до суду був ініційований містом. Справа досі на розгляді в суді. Його чергове засідання має відбутися у Господарському суді 16 листопада", – повідомили у КМДА.

Коли буде засідання?

У КП "Київський метрополітен" нам підтвердили, що засідання стосовно будівництва метро на Виноградар перенесено на 16 листопада. Питання залишається невирішеним.

Що готове на "Мостицькій"?

Раніше нам не змогли чітко сказати, на скільки відсотків готова станція "Мостицька". Вона поки що іменується "будівельним майданчиком №214".

Відомо, що на будівельній ділянці №214 виконуються роботи з будівництва піонерної траншеї – потужний каркас, що будується перед встановленням постійного тунелю. Продовжується виготовлення арматурних каркасів та виконуються роботи з облаштування огороджувальних конструкцій методом "стіна в ґрунті" з використанням італійської бурової установки "Сasagrande".

Реклама

"Облаштовуються залізобетонні конструкції станції та будівель СТП-76 – суміщена тягово-знижувальна підстанція. Також продовжуються роботи з перекладки дощової каналізації діаметром 500 мм, водопроводу діаметром 200 мм та електричних мереж, які потрапляють у пляму будівництва станції", – розповіли "Сьогодні" у Київському метрополітені.

Раніше ми писали: