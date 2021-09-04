Конструкції костелу нічого не загрожує. У поліції розповіли про наслідки пожежі

За попередніми даними, несучі перекриття не постраждали / Фото: колаж "Сьогодні"

Київський костел Святого Миколая, в якому напередодні сталася пожежа, серйозно не постраждав. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, передає інформаційне агенство "Інтерфакс-Україна".

"Несучі перекриття не постраждали. Тобто конструкції костелу нічого не загрожує" , – поділився Монастирський з журналістами.

Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Глава МВС зазначив, що рятувальники приїхали через 6 хвилин після виклику.

Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

"Звичайно, якщо б реакція була тривалішою, очевидно сталося б загоряння основної частини костелу, і, можливо, були б більш негативні наслідки", – підкреслив він.

Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

На місце також прибув міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Завдяки оперативній реакції ДСНС вдалося уникнути значних пошкоджень будівлі. Костелу нічого не загрожує. Однак є болісна втрата – унікальний орган. Його, на жаль, вогонь знищив. Точну причину пожежі встановить слідство. А ми в МКІП починаємо детальну оцінку пошкоджень костелу, щоб скласти перелік термінових протиаварійних та реставраційних робіт ", – написав він.

Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Крім того, посольство Польщі в Україні опублікувало фото всередині костелу після пожежі.

"Заступник посла Польщі в в Україні дізнався на місці про наслідки пожежі, яка ввечері пошкодив інтер'єр будівлі костелу Святого Миколая, спорудженого поляками з Києва більше ста років тому", – йдеться в повідомленні посольства.

Що кажуть в ДСНС

Повідомлення про пожежу надійшло о 21:49, а локалізувати його вдалося о 22:41.

До ліквідації пожежі було залучено 16 одиниць техніки а також 80 осіб особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України в Києві. Причина виникнення пожежі встановлюється. За інформацією єпископа Віталія Кривицького причиною пожежі могло стати загоряння в музичному органі.

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