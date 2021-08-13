Кішка, яка прожила сім днів в тунелі Київського метрополітену, шукає сім'ю

Після впіймання кішки - щасливі співробітники метро. Фото: колаж "Сьогодні"

Історія про маленьку кішку, яка прожила тиждень в тунелі Київського метрополітену на станції "Контрактова площа", схвилювала сотні городян. Люди жваво цікавилися її долею і щиро раділи, коли кошеня вдалося зловити. Сайт "Сьогодні" поспілкувався з волонтером, яка везла кішечку в переносці.

Пірнула в тунель

Волонтер Лада Кирієнко розповідає, що вона везла кішечку з Куренівки. Вона волонтер в Оболонській організації з стерилізації тварин.

"Мені потрібно було відвезти її до району станції метро "Харківська". Там знаходиться ветеринарна клініка – кішечці потрібно було зробити щеплення. Вона якимось чином примудрилася відкрити переноску. На пероні "Контрактової площі" кішечка вистрибнула, і почала бігти по станції. Я сподівалася, що її зловлять люди, які йдуть назустріч, але, на жаль... Тварина злякалася шуму метро, рвонула в сторону тунелю і пірнула в нього. Її шукали не три дні, а майже тиждень!" – розповідає сайту "Сьогодні" волонтер Лада Кирієнко.

Кішка на руках волонтера Лади. Фото: Лада Кирієнко

Ловили сачком

Вона дуже вдячна команді з порятунку тварин Kyiv Animal Rescue Group і співробітникам метро, які брали участь в операції з порятунку кішечки.

"Вони розкладали їжу для кішки по периметру тунелю. Малятко вийшло з нього тільки на четвертий день, але злякалося і втекло назад. Її ловили ще три дні, навіть намагалися зловити сачком, але вона тікала. Спіймати вдалося тільки за допомогою автоматичної пастки", – розповідає волонтер.

Вижила вдруге

Тварина дивом вижила в тунелях метрополітену. Найімовірніше, харчувалася спійманими мишами і тим, що залишали ловці біля тунелю.

"Зараз вона жива-здорова, тільки брудна і налякана. Малятку ще немає 5 місяців. Це сіамська кішечка. У неї дуже сумна історія. Її разом з мамою викинули на Оболоні просто на вулицю. З усією котячої сім'ї вона вижила тільки одна. Я її підібрала на подвір'ї. Вирішила дати їй шанс на життя – вона дуже красива і розумна, а також смілива й витривала, як виявилося", – додає Лада Кирієнко.

Шукає батьків

Зараз кішечка перебуває в будинку у волонтера на Куренівці. Кішку волонтер назвала Аріка, оскільки вона себе веде, як справжня аристократка – тримається окремо від інших котів. Хоча після пригод в метро вона явно скучила за своїми друзями.

"Я не проти назвати її Тунелька. Кішечка шукає нових господарів і як її називати – нехай вирішують вони. Тримати її у себе я не можу. У мене вже є кішка, та й своє житло я орендую. Тому кішечку потрібно віддати в добрі руки. Я закликаю всіх жителів Києва стерилізувати своїх вихованців. Київ просто потопає в бездомних котах. Є багато породистих тварин, які бездомні і живуть на вулиці. Тому потрібно зробити все можливе, щоб тварини були стерилізовані і не потрапляли на вулицю", – каже волонтер.

Раніше ми писали, що: