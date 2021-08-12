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У Києві через футбол обмежать роботу київського метрополітену. Які станції закриють

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
12 серпня, 16:04
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Можливе обмеження на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого"
13 серпня відбудеться домашній матч ФК "Шахтар" / Фото: колаж "Сьогодні"
13 серпня відбудеться домашній матч ФК "Шахтар" / Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 13 серпня, у Києві внесуть зміни у роботу київського метрополітену через проведення на НСК "Олімпійський" футбольного матчу.

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Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

Які станції закриють?

"13 серпня, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 19:30) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Металіст 1925" (Харків), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену", – йдеться у повідомленні.

Після завершення матчу можливе закриття на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

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У метрополітені нагадують, що подібний механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

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Нагадаємо, що на цей матч МОЗ даруватиме квитки. Оскільки вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall, можуть за щеплення отримати квитки на футбольні матчі за участі Шахтаря.

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