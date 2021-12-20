"Хто платить за таке?" У Києві під час снігопаду почали укладати асфальт – відео

Асфальт під час опадів укладають не перший раз. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві шляховики почали укладати асфальт прямо під час снігопаду. Увечері столицю накрила негода.
Відео, що фіксує укладання асфальту, розмістили у Telegram-каналі KIEVMAP.
"У Києві випав сніг – пора класти асфальт", – йдеться у підписі до відео.
Обережно на відео нецензурна лексика!
Реакція соцмереж
У коментарях до відео обурені. Люди не розуміють логіки таких дій.
"Хто платить за таке? Бюджет? Вже відкрито кримінальну справу за фактом?" – цікавиться одна з передплатників каналу.
"Це не вперше. Можливо, настав час знайти в цьому сенс?", – говорять інші.
У Києві сніг та насувається мороз
В столиці чекають різке похолодання, вже уночі температура повітря опуститься до -11 градусів.
Через те, що морозна погода протримається пару днів, у столиці розгортають пункти обігріву. Туди можуть прийти всі, хто потребує допомоги. У сильний мороз рекомендують не залишатися на вулиці більше ніж на півгодини.
Раніше ми писали:
- Увечері 20 грудня у Києві утворився транспортний колапс. Снігопади паралізували рух на більшості вулиць. Тому ціни на таксі в столиці різко підскочили вгору.
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