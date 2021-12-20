"Кто платит за такое?" В Киеве во время снегопада начали укладывать асфальт – видео

Асфальт во время осадков укладывают уже не первый раз. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве дорожники начали укладывать асфальт прямо во время снегопада. Вечером столицу накрыла непогода.
Видео, фиксирующее укладку асфальта, разместили в Telegram-канале KIEVMAP.
"В Киеве выпал снег – пора класть асфальт", – говорится в подписи к видео.
Осторожно, на видео нецензурная лексика!
Реакция соцсетей
В комментариях к видео возмущены. Люди не понимают логики таких действий.
"Кто платит за такое? Бюджет? Уже открыто уголовное дело по факту?", – интересуется одна из подписчиков канала.
"Это не первый раз. Может быть, пора найти в этом смысл?", – говорят другие.
В Киеве снег и надвигается мороз
В столице ждут резкое похолодание, уже ночью температура воздуха опустится до -11 градусов.
Из-за того, что морозная погода продержится пару дней, в столице разворачивают пункты обогрева. Туда могут прийти все, кто нуждается в помощи. В сильный мороз рекомендуют не оставаться на улице больше, чем на полчаса.
Ранее мы писали:
- Вечером 20 декабря в Киеве образовался транспортный коллапс. Снегопады парализовали движение на большинстве улиц. Поэтому цены на такси в столице резко подскочили вверх.
- По состоянию на вечер 20 декабря в столице образовались пробки на большинстве дорог.