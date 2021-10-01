Легкий заробіток? У Києві контролер змусив школяра заплатити штраф на особисту картку

Контролера, який вимагав сплатити штраф, звільнили/Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві, де останнім часом в метро спостерігаються шалені черги, контролер в тролейбусі змусив 12-річного школяра заплатити штраф, тому що той був без учнівського квитка. Причому гроші попросив надіслати йому на картку.

Про це в Facebook повідомила мати хлопчика.

Як все відбулося

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За словами жінки, її син їхав на тренування в тролейбусі №37. Згодом в салон зайшли працівники КП Київпастранс. Хлопчик забув удома учнівський квиток. Через це один з контролерів почав йому погрожувати, а потім зажадав, щоб той заплатив штраф у розмірі 160 гривень. Причому гроші змусив перевести на банківську картку.

"Так, він порушив правила проїзду, електронні квитки ніяк не виготовлять, але" розводити" дітей і поповнювати свої картки це вже занадто", — обурюється мати дитини.

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Що кажуть в КП Київпастранс

У КП Київпастранс відреагували на інцидент. Повідомили, що контролера, який змусив хлопчика перевести гроші на його особистий рахунок, звільнили. Крім того, 160 гривень, які дитина перевела на картку працівника, повернули назад.

У КП Київпастранс відреагували на інцидент/Фото: facebook.com/irina.buchok.7

Як отримати електронний учнівський квиток

Увійдіть у систему scard.kyivcity.gov.ua

Знайдіть в системі дані про свою дитину і приєднайте її картку до свого облікового запису.

Завантажте актуальне фото дитини.

Сформуйте замовлення учнівського е-квитка й отримаєте рахунок на оплату.

Оплатіть замовлення (онлайн або через банк).

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