Протягнув декілька метрів: у Києві тепловоз врізався в автомобіль з дитиною (фото)

Двом пасажирам легкового автомобіля знадобилася допомога медиків

Легковий автомобіль не надав переваги у русі тепловозу/Фото: Еспресо, колаж: "Сьогодні"

У Києві, де раніше сталася аварія за участю чотирьох автомобілів, знову сталася дорожньо-транспортна пригода. Тепловоз протаранив легковик, в якому перебувала дитина.

Про це повідомляє Еспресо.

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Деталі ДТП

Аварія сталася на вулиці Горбунова. Водій автомобіля Lanos на нерегульованому залізничному переїзді, з невідомих причин не пропустив тепловоз. Внаслідок зіткнення тепловоз протягнув легковий автомобіль декілька метрів. На місце інциденту приїхали медики.

Легковий автомобіль не пропустив тепловоз/Фото: Еспресо

Внаслідок аварії постраждали пасажири легкового автомобіля/Фото: Еспресо

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Є постраждалі

Внаслідок ДТП постраждало двоє пасажирів легкового автомобіля — жінка та дівчинка підліткового віку. Водій від допомоги медиків відмовився.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини і перекидання транспортного засобу.

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