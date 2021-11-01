Люди все ще "атакують" центри вакцинації: яка ситуація в ТРЦ Gulliver

Темпи вакцинації ростуть / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 листопада люди, які бажають відвідати торгові центри, заклади громадського харчування та деякі державні установи, зобов'язані мати при собі COVID-сертифікат про вакцинацію або негативний результат тесту на коронавірус.

Про це пише сайт "Сьогодні".

Реклама

До пунктів вакцинації від коронавірусу в Києві вишикувалися черги із сотень людей.

Центр вакцинації та ситуація в "Гулівері".

Реклама

Реклама

Співробітники поліції присутні, але кажуть, що патруль не проводить перевірку.

У Києві люди застрягли у черзі на вакцинацію

У Києві утворилася черга на вакцинацію в НСК "Олімпійський".

Пункт відкривається о 10:00, але люди тут чергують уже о 07:00. Деякі прийшли зі стільцями та книжками, бо вже не вперше чекають на свій укол.

Фото: Юлія Біляченко

Черга на вакцинацію. Фото: Юлія Біляченко

Раніше ми писали: