Масштабна пожежа під Києвом: перші версії та що з постраждалими (фото, відео)

Під Києвом горить житловий будинок. Фото: колаж "Сьогодні"
У Вишгороді зранку 3 січня горів 5-поверховий житловий будинок, що розташований поруч із готельним комплексом. Співробітники ДСНС врятували 2 людей, яких госпіталізували до лікарні.
Про це повідомляє "Сьогодні".
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3 січня до Вишгородського районного управління поліції надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Спаській.
За попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок несправності електромережі в одному з номерів. Двох осіб доставлено до медичного закладу для надання допомоги.
У ДСНС Київської області нас запевнили, що пожежа сталася у житловому будинку, поряд з яким розташований готельний комплекс.
"Загоряння сталося в житловому будинку. Наразі пожежа погашена, її площа склала 600 квадратних метрів. Постраждалих немає. Пожежники врятували з вогню двох осіб, ще 18 вивели на свіже повітря. Причини займання встановлюватимуть правоохоронці", – розповіли сайту "Сьогодні" у ДСНС Київської області.
Наразі співробітники поліції встановлюють причини та обставини пожежі.
Смертельна пожежа на базі відпочинку під Вінницею
У Вінницькій області горіла елітна база відпочинку. Пожежа сталася о 3 годині ночі. Погасили о п'ятій ранку. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", загинула одна співробітниця комплексу, ще двоє працівників постраждали.
Пригода сталася у селі Садове Літинської територіальної громади Вінницького району.
Пожежа виникла на шостому поверсі у приміщенні готельно-ресторанного комплексу.
Працівники поліції та рятувальники евакуювали близько 60 людей, у тому числі 53 дитини.
З вікна будівлі викинулися троє людей. 19-річна дівчина загинула, а двох постраждалих госпіталізували.
Загальна площа пожежі становить 900 квадратних метрів.
Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), за що передбачено до 8 років позбавлення волі.