Масштабна пожежа під Києвом: перші версії та що з постраждалими (фото, відео)

Під Києвом горить житловий будинок. Фото: колаж "Сьогодні"

У Вишгороді зранку 3 січня горів 5-поверховий житловий будинок, що розташований поруч із готельним комплексом. Співробітники ДСНС врятували 2 людей, яких госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Нові подробиці

3 січня до Вишгородського районного управління поліції надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Спаській.

За попередньою інформацією, пожежа виникла внаслідок несправності електромережі в одному з номерів. Двох осіб доставлено до медичного закладу для надання допомоги.

У ДСНС Київської області нас запевнили, що пожежа сталася у житловому будинку, поряд з яким розташований готельний комплекс.

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"Загоряння сталося в житловому будинку. Наразі пожежа погашена, її площа склала 600 квадратних метрів. Постраждалих немає. Пожежники врятували з вогню двох осіб, ще 18 вивели на свіже повітря. Причини займання встановлюватимуть правоохоронці", – розповіли сайту "Сьогодні" у ДСНС Київської області.

Наразі співробітники поліції встановлюють причини та обставини пожежі.

На Київщині горить 5-ти поверховий будинок. Фото: ДСНС України у Київській області

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Смертельна пожежа на базі відпочинку під Вінницею

У Вінницькій області горіла елітна база відпочинку. Пожежа сталася о 3 годині ночі. Погасили о п'ятій ранку. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", загинула одна співробітниця комплексу, ще двоє працівників постраждали.

Пригода сталася у селі Садове Літинської територіальної громади Вінницького району.

Пожежа виникла на шостому поверсі у приміщенні готельно-ресторанного комплексу.