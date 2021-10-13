Метро в центрі Києва можуть закрити 15 жовтня: список станцій

У метро Києва можуть закрити кілька станцій. / Фото: Колаж: Сьогодні

У метро Києва 15 жовтня можуть закрити кілька станцій. Обмеження можливі перед та після футбольного матчу на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє пресслужба "Київського метрополітену".

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Гра почнеться о 17:00. Перед та після матчу можливі деякі зміни у роботі столичного метро.

Які станції можуть закрити?

На вхід перед початком футбольного матчу може бути закрита:

станція "Олімпійська"

Після закінчення гри обмеження можливі на станціях:

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"Олімпійська",

"Палац спорту",

"Площа Льва Толстого".

Станції закриватимуть для того, щоб уникнути скупчення людей.

Запуск метро на Виноградар знову перенесли

Раніше ми повідомляли, що "Київметробуд", який продовжує Сирецько-Печерську лінію метрополітену до житлового масиву Виноградар, просить КП "Київський метрополітен" перенести терміни здачі робіт з листопада 2021 року на травень 2023 року.

"Київметробуд" домагається від Київського метрополітену внесення змін до строків будівництва метро на Виноградар в судовому порядку.

На цьому етапі генпідрядник повинен передати готовий об'єкт замовнику 26 листопада 2021 року, але сума фінансування будівництва метрополітену в 2017-2021 роках становила 4,07 млрд грн із загальної суми тендеру 5,98 млрд грн.

"Київметробуд" не встигає до зазначеного терміну закінчити будівництво – не вистачає коштів.

Для завершення генпідряднику необхідно освоїти мінімум 1,91 млрд грн, якщо не будуть підписані додаткові угоди.

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