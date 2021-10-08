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У київському метро можна буде їздити безкоштовно: коли і за яких умов

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
8 жовтня, 10:52
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Така акція вже проходила в Києві на початку місяця
В метро видаватимуть квитки для безкоштовної поїздки / Колаж "Сьогодні"
В метро видаватимуть квитки для безкоштовної поїздки / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 9 жовтня, в київському метро буде безкоштовний проїзд. Такою можливістю можуть скористатися кияни і гості столиці.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Київський метрополітен".

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Що для цього потрібно?

Щоб безкоштовно проїхати в метро потрібні спеціальні QR-квитки. Їх видаватимуть всім бажаючим в касах метрополітену протягом дня.

Така акція вже проходила 1 жовтня. У той день всього було 100 000 квитків.

Історія метро

Київський метрополітен- швидкісна транспортна система метрополітену в столиці. Після відкриття 6 листопада 1960 року стало третім за рахунком в СРСР після Московського і Ленінградського. Київський метрополітен займає 31-е місце в світі за пасажиропотоком, хоча є всього лише 79-м по довжині ліній (на липень 2021 року).

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